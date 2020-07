Puig aboga por "atacar los incumplimientos" en el ocio nocturno "pero no acabar con todo"

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado partidario de cerrar aquellos establecimientos de ocio nocturno "que no hacen las cosas bien, pero, en principio no a todo el mundo". Así, ha abogado por "atacar los incumplimientos pero no acabar con todo".

El jefe del Consell ha realizado estas manifestacones en una entrevista en À Punt, que recoge Europa Press, al ser preguntado por si el gobierno autonómico se plantea cerrar estos locales ante la detección de casos de contagios de Covid-19.

Al respecto, Puig ha incidido en que "no se puede decir que todo el ocio nocturno no cumple porque no es verdad". En esta línea, ha apostado por llevar a cabo una labor de "cirugía quirúrgica atacando los incumplimientos pero no acabar con todo". Ha añadido que esa no sería "la mejor solución", puesto que "la inmensa mayoría de los establecimientos y de los ciudadanos están cumpliendo".

Puig --que ha recordado el decreto de sanciones aprobado esta semana por el Consell para aquellos que incumplan las normas de seguridad frente a la pandemia-- ha subrayado la necesidad de "aumentar la vigilancia y, sobre todo la corresponsabilidad".

"SE TOMARÁN LAS MEDIDAS QUE HAGA FALTA"

Ha precisado, no obstante, que ya se decidió cerrar los locales en Gandia (Valencia) y si hay casos que lo requieran en otras ciudades "se tomarán las medidas que haga falta".

En todo caso, ha insistido en su confianza en la "corresponsabilidad" y ha resaltado que "se trata de que en el ocio nocturno también se cumpla", para lo cual ha instado a la colaboración de los empresarios del sector y de los clientes.

"No se trata de prohibirlo todo, sino de cumplir las normas y la ética personal de cada uno", ha rematado.