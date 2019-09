Puig afirma que ningún ajuste en la Comunitat afectará al Estado del Bienestar y que el problema está en la falta de PGE

Publicado 21/08/2019 15:22:48 CET

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que ningún ajuste que se realice en la Comunitat va a afectar al Estado del Bienestar, a ámbitos como la dependencia, la sanidad o la educación, y ha indicado que se intenta buscar desde el ámbito técnico una solución a un problema de base, "que España no tiene presupuestos", ante al que "hay que tomar decisiones".

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios al ser preguntado sobre esos ajustes, que el PP ha denunciado, y si ya se ha previsto y cuantificado un plan para acometerlos. Al respecto, el 'president' ha explicado que se está trabajando en esta cuestión desde un punto de vista técnico ante la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE): "Frente a ese problema tenemos que tomar decisiones, lo cualquier gobierno se le debe exigir siempre responsabilidad y el valenciano va a actuar con responsabilidad y para intentar garantizar los mejores servicios públicos".

Según ha dicho, se verá si hay algunas partidas determinadas cuyo gasto se puede trasladar al año que viene. "Lo que haremos es, con los escasos recursos que tendremos, intentar priorizar las cuestiones fundamentales, que tienen que ver con la sanidad, la educación y la protección social".

Puig ha precisado que no hay aún una cifra de ajustes cerrada, ya que en estos momentos el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y su equipo están viendo "de qué manera se pueden superar las dificultades" que existen. "Reitero, esto no es una decisión política del gobierno valenciano ni del de España, es una decisión de las Cortes Generales que mayoritariamente, en esa extraña alianza entre las derechas y los independentistas consiguió que no hubiera presupuestos".

Y ahora, ha agregado, "también hay intereses bastante determinados para que no haya gobierno y todo eso tiene consecuencias: que no haya presupuestos y que no haya gobierno tiene consecuencias para los ciudadanos".