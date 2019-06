Puig anuncia que el viernes se conocerá la primera parte del resto del Consell, que mantendrá el mestizaje

Actualizado 18/06/2019 16:20:21 CET

Pide a la oposición que "piense un ratito en el interés general" y les avisa que para ganar espacio "no es quién la dice más gorda"

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes que el próximo viernes se dará a conocer la primera parte del segundo escalón del Consell, que mantendrá el mestizaje porque esta legislatura se ha comprobado que es una fórmula "de éxito".

Puig, en una nueva edición de los Encuentros SER organizada por Radio Valencia, ha recalcado que "en ningún momento" tuvo "ninguna duda" de que llegarían a un acuerdo de Gobierno con Compromís y Unides Podem, aunque ha admitido que las negociaciones han sido "intensas" y "complejas" porque "la sociedad no es uniforme y hay que aprender a gestionar la diversidad". Además, ha recalcado que "en absoluto" ha sentido que la vicepresidenta, Mónica Oltra, le tuviera "rencor" por haber adelantado las elecciones.

Al respecto, ha explicado que en la reunión del próximo viernes del primer pleno del Consell se dará a conocer la primera parte del segundo escalón y en las próximas semanas se "irá completando". No obstante, ha aclarado que la situación es "diferente" a la de hace cuatro años porque entonces "hubo un cambio" y "ahora hay una base de continuidad y no es exigible una rapidez inmediata en cubrir todos los puestos".

En cualquier caso, ha confirmado que el organigrama se cerrará desde la fórmula del mestizaje, ahora a tres, que se aplicará "en función de la representatividad" y de la búsqueda de un gobierno "ágil". "Es una fórmula que habría que exportar porque cuando un gobierno de coalición ha fracasado es cuando no ha tenido una visión de conjunto", ha apuntado.

Además, ha afirmado que este gobierno tendrá "los cargos necesarios para gestionar bien" porque "no hay una administración sobredimensionada". "Galicia, por ejemplo, tiene el doble de asesores que la Generalitat Valenciana", ha comentado.

Puig ha señalado que "en absoluto" mantiene recelos con Oltra por su decisión de adelantar las elecciones y aunque pudo generar "discrepancias" ha afirmado que "en absoluto" han empañado su "voluntad de servir la pueblo" ni ha visto "en ningún momento" que le tuviera rencor.

"Siempre hemos tenido una relación leal, porque nunca hemos pensando en nosotros mismos sino en el interés general de los valencianos", ha recalcado. Prueba de ello, ha apuntado, es que hace cuatro años nos auguraron que "no nos comeríamos ni las uvas y al final hemos llegado a cuatro finales de año porque hemos demostrado solvencia en la gestión de la diversidad".

Puig no ha querido pronunciarse por si convocará un nuevo adelanto electoral si las discrepancias entre los socios aumentan. "Eso es política ficción y tenemos demasiados cosas que hacer en la política real", ha recalcado. Además, ha constatando que siempre surgen discrepancias en un gobierno, aunque sea monocolor porque "siempre está Hacienda y los demás departamentos", ha ironizado, y "ante un problema hay que buscar soluciones no buscar problemas que generen más problemas".

A LA OPOSICIÓN: "HAY QUE MIRAR POR EL INTERÉS GENERAL"

Por otra parte, ha mostrado su respeto tanto a la líder del PP, Isabel Bonig, como al de Cs, Toni Cantó, pero ha pedido a la oposición que "miren aunque sea un ratito por el interés general". "No tengo mala opinión de nadie, cada uno dice lo que considera oportuno y luego los ciudadanos les juzgarán", ha indicado.

No obstante, ha señalado que "cada uno debe elegir qué modelo de oposición quiere hacer" y "algunos deberían hacer un análisis porque la culpa no siempre la tienen los demás". "Es mejor hacerse la autocrítica, y si los resultados no le han acompañado, tal vez seguir con la radicalidad no es el mejor camino".

Puig ha mostrado su preocupación porque "la lucha por quién lidera la oposición generando crispación la acaben pagando los ciudadanos" como ha sucedido en otras comunidades. "Mucho cuidado --ha advertido-- no se trata de ver quién la dice más gorda para ganar un espacio en la oposición, que tiene toda la legitimidad, pero intentar elevar el tono más y más para liderarla no sé si es el camino correcto".

Respecto a Vox, ha subrayado que "respeta a todos los votantes" pero ha anunciado que "combatirá unas ideas que ya en el pasado resultaron dramáticas". Así, ha advertido de que el discurso de la síndic de Vox, Ana Vega, "nunca se había escuchado" antes en las Corts con "una defensa de la xenofobia, del desprecio por la igualdad entre hombre y mujeres y a nuestra lengua y un ataque directo a la institución", ha señalado.

"Nuestro posicionamiento no puede estar más lejos. El respeto lo vamos a tener siempre, pero no me imagino un país liderado con esas ideas. En la Comunitat que estamos haciendo ella sí cabe, pero en la Comunitat que está planteando no cabríamos ni nosotros ni muchísimos ciudadanos", ha alertado.

NO DAR COBERTURA A LAS POLÍTICAS ANTIFEMINISTAS

Puig ha recalcado que seguirán trabajando a través del Pacto contra la Violencia de Género con "toda la sociedad unida" contra el terrorismo machista pero es "necesario que haya un cambio cultural" que combata "la ideología machista que sigue presente". Por ello, ha exigido "no dar cobertura a las políticas antifeministas que dan una cierta inmunidad a los maltratadores".

Por otra parte, ha destacado que la Comunitat "está infinitamente mejor" que hace cuatro años porque el Consell, junto a la sociedad, "hemos levantado la hipoteca reputacional". Puig ha subrayado que hay "una voluntad inequívoca" de luchar contra la corrupción y si surgen "malas prácticas" a pesar de los mecanismos de prevención puestos en marcha se actuará "inmediatamente".

Al respecto, ha explicado que no gobernarán "mirando hacia el pasado" pero sí que hay que comparar con los anteriores gobiernos porque ahora Comunitat está mejor. "¿Está muy bien? No, pero está mejor", ha apostillado.