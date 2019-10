Puig cree que es "bastante ridículo" polemizar sobre quién dará explicaciones ante Les Corts sobre los posibles recortes

Publicado 02/10/2019 12:20:59 CET

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha calificado de "debate bastante ridículo" que se polemice sobre si debería ser él quien respondiera ante Les Corts sobre la situación financiera de la Comunitat y los posibles recortes y no el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Aún así, ha anunciado que comparecerá "en una semana" y podrá "dar explicaciones".

Puig ha recalcado, no obstante, que es el Consell quien decide quién da explicaciones "en cada momento" y ha señalado que él mismo acudirá a Les Corts "dentro de una semana", aunque el responsable de Hacienda es el conseller. "Si vamos a dar explicaciones y ahora se genera otra discusión, me parece que no se quiere saber realmente lo que ha pasado", ha considerado.

A preguntas de los medios en Alicante al respecto de la polémica, Puig ha sostenido que "lo que ha pasado es que la alianza entre los independentistas y las derechas ha hecho posible la destrucción del mejor presupuesto posible que había para la Comunitat Valenciana en décadas", en alusión a los Presupuestos Generales del Estado.

En ese sentido, ha exigido que la oposición "asuma su responsabilidad" y "no quienes intentamos que hubiera un proyecto de presupuestos que beneficiara a los valencianos".

MODELO VASCO

Asimismo, preguntado sobre el modelo de financiación vasco y navarro y su posible traslado a la Comunitat Valenciana, Ximo Puig ha alegado que el sistema que se defiende desde el Consell es el de la "igualdad entre ciudadanos y singularidad entre territorios".

"Entendemos la singularidad, pero lo que no se puede es acabar generando una desigualdad y una discriminación objetiva", ha dicho y ha sostenido que su modelo es el que atienda "al principio básico: la igualdad entre ciudadanos", sin que puedan dándose "diferencias de trato" que ahora, a su juicio, existen dentro de España.

Cuestionado sobre si se podría trasladar a la Comunitat Valenciana el modelo vasco y navarro, Puig ha insistido en que lo que se plantea es "la igualdad" dentro del sistema común.