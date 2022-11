Puig critica que "lo único que hace" el PP por el trasvase es "intentar sacar rédito electoral": "No van a ganar"

Asegura que el acuerdo con el Gobierno para aumentar el caudal ecológico del Tajo garantizará "agua para siempre"

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha criticado que el PP "lo único que ha hecho" es "intentar sacar rédito electoral" del trasvase Tajo-Segura y ha pedido que "no pongan palos en la rueda" y "dejen que el diálogo entre regantes, Generalitat y Gobierno de España avance en la buena dirección".

En declaraciones a los medios este domingo en el XV Congreso de la Unió Llauradora i Ramadera, Puig, preguntado por la respuesta de la Generalitat a las críticas del PP al acuerdo alcanzado entre el PSPV y el PSRM con el Ministerio para la Transición Ecológica para incrementar el caudal ecológico del río Tajo hasta los siete metros cúbicos por segundo, ha afirmado: "Ya les han respondido los regantes".

El jefe del Consell ha afeado a los 'populares' que "no han solucionado ningún problema" y "lo único que han hecho durante todo este tiempo, en el pasado y ahora, ha sido intentar sacar rédito electoral". "Lo siento, no van a ganar de esta manera ningún tipo de aprecio social, sino todo lo contrario", ha aseverado.

En cuanto al acuerdo alcanzado para asegurar la continuidad del trasvase Tajo-Segura, Ximo Puig ha subrayado que "se ha hecho un gran esfuerzo por la cohesión, la negociación y el acuerdo".

"Se ha conseguido aquello en lo que nos habíamos concernido todos, que era intentar que el trasvase continuara, que hubiera garantías de continuar y, al mismo tiempo, que fuéramos conscientes de la realidad que hay para intentar conseguir agua para siempre", ha resaltado.

En esta línea, ha incidido en que gracias al acuerdo "se va a mirar hacia delante" y "se va a tener agua para siempre".

El pacto contempla el incremento del caudal ecológico del río Tajo hasta los siete metros cúbicos por segundo --un metro cúbico más que en la actualidad-- lo que asegurará el mantenimiento de los envíos de agua a la cuenca mediterránea a través del río Segura hasta, como mínimo, 2026.

Además, introduce un mecanismo corrector del que dependerá cualquier decisión que se adopte en el futuro sobre los caudales ecológicos.

El pacto con el Ministerio para la Transición Ecológica contempla el incremento del caudal ecológico del río Tajo hasta los siete metros cúbicos por segundo --un metro cúbico más que en la actualidad-- lo que asegurará el mantenimiento de los envíos de agua a la cuenca mediterránea a través del río Segura hasta, como mínimo, 2026.

Además, introduce un mecanismo corrector del que dependerá cualquier decisión que se adopte en el futuro sobre los caudales ecológicos. En concreto, los incrementos paulatinos de los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, que se propusieron inicialmente, dejan de ser fijos e inamovibles y estarán sometidos a revisión.

Por lo tanto, si se cumplen los objetivos ambientales fijados, no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026, de tal manera que los caudales ecológicos no verían aumentado su valor y, por ende, no comprometerían la continuidad del trasvase.