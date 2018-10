Puig dice que es el Ayuntamiento de Alicante el que "debe y dará explicaciones" sobre el dispositivo de grabación

Publicado 05/03/2018 14:10:29 CET

VALENCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha manifestado este lunes que el Ayuntamiento de Alicante "debe y dará explicaciones" sobre el dispositivo de grabación que ha aparecido pegado con cinta aislante debajo de un escritorio del despacho de la Concejalía de Urbanismo y que "en función de las explicaciones se tomarán las determinaciones oportunas".

En todo caso ha querido dejar claro que "de eso nada tiene que decir el Partido Socialista, no le afecta esta cuestión" porque es una institución con "autonomía" y existe "separación entre instituciones y partidos".

Puig ha realizado estas declaraciones a los medios tras la presentación de la presentación de la nueva Sociedad de Garantía Recíproca (SGR-CV), al ser preguntado por las palabras de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, después de que ésta le haya pedido que "ponga orden en su partido" en referencia a esta cuestión.

Al respecto, Puig ha señalado que "lo que debe entender la señora Bonig, de una vez por todas, es la separación que existe entre instituciones y partidos, ellos nunca entendieron esta situación", ha remarcado.

En este sentido, ha explicado que "el Ayuntamiento de Alicante tiene toda la autonomía para hacer aquello que estime oportuno" aunque "evidentemente lo que se tienen que dar siempre son las explicaciones y que los ciudadanos tengan la máxima información desde la máxima transparencia".

No obstante, ha precisado que "eso es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento pero no porque se lo diga el presidente de la Generalitat de una manera imperativa, porque aquí los ayuntamientos y los alcaldes, todo el mundo es mayor de edad y la sociedad y la opinión publica aún más mayor de edad".

"Creo sinceramente que en este caso, como en todos, lo que hay que dar es máxima transparencia y buscar si ha habido algún tipo de delito o si no lo ha habido. Todo esto es una cuestión que el Ayuntamiento de Alicante seguro que explicará", ha augurado.

Asimismo, preguntado por si ha habido algún tipo de ocultamiento, dado que el dispositivo fue encontrado hace más de dos meses, Puig ha manifestado: "entiendo que no, pero es que no soy yo quien tiene que dar estas explicaciones, yo sinceramente me enteré como la mayoría de la sociedad ayer por la prensa", ha admitido.

A su entender, "el Ayuntamiento de Alicante debe y dará explicaciones y en función de las explicaciones se tomarán las determinaciones oportunas. Pero de eso nada tiene que decir el partido socialista, no el afecta esta cuestión", ha concluido.