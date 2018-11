Puig dice que no hay que "satanizar" el mundo del fútbol, sino actuar contra los que se comportan de forma "salvaje"

Publicado 14/11/2018 13:33:11 CET

CASTELLÓN, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que no hay que "criminalizar ni satanizar" el mundo del fútbol, sino actuar "con contundencia" contra las personas que se comportan de una manera "salvaje", que son "minoritarias".

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios tras asistir a la apertura de la Feria Destaca 2018 en Vila-real (Castellón), al ser preguntado si se prevén medidas extraordinarias en los partidos de fútbol de Segunda División B tras la pelea entre aficionados del Castellón y del Hércules.

Según ha dicho Puig, "son absolutamente minoritarias las personas que actúan de una manera salvaje" y lo que hay que hacer es actuar "con contundencia" con estas personas y no "criminalizar ni satanizar" el mundo del fútbol "porque la gente normalmente va al fútbol y se comporta de una manera adecuada, y hay personas que no se comportan de una manera adecuada ni en el fútbol ni en otros eventos".

Lo que hay que hacer es "asumir la seguridad en la mayor dosis posible para que las personas no tengan ningún tipo de peligro cuando asisten a un acto de estas característica", pero no hay que "sobredimensionar" este hecho "porque está muy minorizado y son personas que no atienden al hecho de la convivencia y tienen que tener la respuesta jurídica correspondiente", ha dicho.

Puig está "convencido" de que los cuerpos de seguridad del Estado y el poder judicial actuarán "en consecuencia". "Vamos a hacer todos un esfuerzo para sacar del fútbol y de todos los deportes a los que son violentos y que lo único que hacen es alterar la convivencia utilizando el deporte. No les gusta el deporte, les gusta la violencia", ha remarcado, añadiendo que "personas muy minoritarias no pueden continuar liderando el espacio público".