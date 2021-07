Puig insiste en que "no todo puede estar centralizado en Madrid" y dice que su mensaje es de "cohesión" para España

Cree que "alguna razón le asiste" sobre el 'procés invisible' si Ayuso hace lo mismo con la Conferencia de Presidentes que Aragonès

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistido en que "no todo puede estar centralizado en Madrid porque eso significa que hay un efecto capitalidad que genera un desequilibrio grande en las rentas", al tiempo que ha recalcado que este mensaje --"una verdad incómoda", según lo ha definido-- es de "unidad y cohesión territorial" para España.

Así lo ha manifestado, en una entrevista en Telecinco que recoge Europa Press, en la que ha sido preguntado por su propuesta de armonización fiscal y la posibilidad de un impuesto para las rentas altas de Madrid ante la "competencia desleal" que, a su juicio, ejerce esta región respecto a otros territorios al "atraer bases imponibles de otros lugares".

"Yo lo que he planteado es esta verdad incómoda, que este estado de cosas actual no funciona adecuadamente porque no todo puede estar centralizado en Madrid, ya que significa que ese efecto capitalidad genera un desequilibrio grande de rentas. No puede ser que haya comunidades autónomas que tengan descensos continuados de renta per capita y otras que estén estancadas. Hemos de hacer funcionar el ascensor territorial y para eso hay que buscar de qué manera se produce el reequilibrio", ha expuesto.

Y ha insistido: "Lo que no se puede es dejar las cosas como están porque el efecto capitalidad tiene unas consecuencias positivas sobre todo para las rentas medias y altas del centro y no de todas las periferias. Mi mensaje es de unidad y cohesión territorial de España y para eso debemos abordar los problemas que existen".

Sobre las críticas a la gestión de Puig que estas tesis han alzado entre la patronal y el Ejecutivo de Madrid, el dirigente valenciano ha manifestado que "cada uno puede juzgar a los demás como desee".

Por su parte, ha remarcado que cuando el Botànic llegó al gobierno "teníamos las rentas altas que pagaban los impuestos más bajos de España y las bajas que pagaban el IRPF más alto de España y lo que hicimos es cambiarlo: bajamos los impuestos a rentas medias y bajas y los subimos a las altas". "Eso es constitucionalismo y aplicar un criterio de progresividad fiscal y lo vamos a continuar haciendo", ha declarado.

Asimismo, ha hecho notar, respecto a la acción de gobierno de a Generalitat, que "la Comunitat, incluso después de este año terrible de pandemia, tiene mejores cifras en todos los indicadores económicos y sociales que en 2015".

"LO JUZGARÁN LOS CIUDADANOS"

"Lo juzgarán los ciudadanos, --ha proseguido-- el juicio de valor que hagan las personas ajenas a mi comunidad me importa poco; lo que yo quiero es que ningún empresario madrileño ni ningún empresario que quiera invertir en la Comunitat Valenciana tenga ninguna duda de que aquí se ofrecen buenas posibilidades de inversión y, de hecho, la inversión extranjera ha crecido un 107%".

Por último, Puig también ha sido preguntado por las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las que ha anunciado que la Conferencia de Presidentes autonómicos del viernes en Salamanca será la última a la que acuda hasta que estos encuentros empiecen a "ajustarse a reglamento".

Al respecto, el 'president' ha observado: "Cuando yo hablo de 'procés invisible alguna razón me asiste si lo que dice la presidenta de Madrid es que va a hacer lo mismo que hace el 'president' de Cataluña. Igual sí que es verdad que esto del 'procés invisible' no es tan alejado de la realidad", ha rematado.