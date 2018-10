Puig sobre la muestra de Miró: "La libertad de expresión nos ha costado mucho de conseguir para que ahora se desvanezca"

Publicado 26/09/2018 13:51:00 CET

Dice que la Generalitat "no tiene nada que ver con un proyecto independentista" y que hay cuadros que no le gustan pero "es libertad"

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que no siempre que se asiste a una exposición se está de acuerdo con toda la obra y, en este sentido, ha defendido que el arte "tiene que ver con la crítica y las distintas miradas que hay en la sociedad". "Yo siempre defenderé la libertad de expresión incluso de aquellas cosas en las que no esté de acuerdo", ha subrayado para puntualizar que esa libertad "ha costado mucho de conseguirla para que ahora se desvanezca".

Así lo ha manifestado Puig a los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts, preguntado por las críticas a la Generalitat por subvencionar la exposición del artista Antoni Miró en la que se exhiben cuadros que reflejan manifestaciones independentistas en Cataluña con esteladas y lemas críticos a la policía.

Al respecto, el jefe del Consell ha indicado que una persona, cuando va a una exposición o a un museo, no está a favor de toda la muestra que lo que exhibe es la visión del artista y ha puntualizado: "La libertad de expresión nos ha costado mucho de conseguirla para que ahora se desvanezca".

Ha subrayado que no tiene "ningún problema" respecto a sus convicciones constitucionales y por eso no se esconde para ir a una exposición incluso que sean "diametralmente opuestas a lo que yo pienso", ha reconocido para insistir en que "el derecho a la libertad de expresión es fundamental".

En este sentido, ha remarcado que la Generalitat Valenciana "nada tiene que ver con un proyecto independentista" y, de hecho, ha enfatizado que él "personalmente" lo está combatiendo en Cataluña pero "desde las ideas", aunque ha señalado que respeta "siempre a las personas piensen lo que piensen".

Además, ha señalado que hace unos años esta misma exposición estuvo en Alicante "financiada por la Diputación y Ayuntamiento de Alicante" y ha defendido al autor de la obra que es "un artista reconocido" que "habrá gente a la que le gusta y otra a la que no", pero ha subrayado que la Generalitat lo que tiene hacer gene es propiciar que todas las visiones escénicas o artísticas se puedan producir".

"El IVAM anterior tuvo una exposición de Miró, que es una persona que merece todo el respeto artístico e intelectual y creo que se puede discrepar porque el arte es sobre todo una mirada de dialogo y de crítica y es fundamental esa dialéctica que se produce entre la obra, el artista y el ciudadano que tiene todo el derecho a rechazar una obra que no le gusta", ha reivindicado Puig.

Preguntado por la ausencia de miembros de Compromís durante la inauguración de la muestra, ha señalado que cada uno de sus explicaciones y él da las suyas. Así, ha vuelto a insistir en defender la libertad de expresión y señalar que él ha recibido a Societat Civil Catalana y ahora ha visitado una muestra en la que hay "algún cuadro" que no comparte y otros que denuncian otras cuestiones porque "ese es el espíritu".

"Esto es así: o se está favor libertad de expresión o no. A mí muchos días hay titulares en prensa que no me gustan y no por eso actuó. Habrá gente que lo rechace y estará en su legitima libertad", ha insistido.