Puig ofrece a Mazón colaboración para "acortar" los plazos de investidura a partir del 6 de julio

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha negado este viernes que estén retrasando la investidura del presidente del PPCV, Carlos Mazón, como futuro 'president' de la Generalitat. De hecho, le ha ofrecido a Mazón "cooperación" y "colaboración" para "acortar" los plazos --si se lo pide personalmente-- a partir del 6 de julio ya que el día anterior la Ejecutiva Nacional del PSPV designará la dirección del grupo parlamentario en les Corts, y todas las áreas.

Puig, en rueda de prensa, ha recalcado que el PSPV "está cumpliendo estrictamente" el reglamento y al respecto ha apuntado que quien ha "subvertido en cierta medida la democracia son aquellos que no han permitido que lo que dijeron los ciudadanos sea una realidad en la Mesa del parlamento", en referencia al apoyo del PP a la candidata de Compromís que le permitió tener un puesto. "Eso sí que es una alteración de las reglas del juego", ha criticado en alusión.

Por contra, ante las acusaciones de Mazón y del PP al PSPV por alargar los plazos, ha insistido: "El PSPV no está retrasando nada, en absoluto". No obstante, ha advertido de el PP "no marcará nunca la acción política" del PSPV.

En ese sentido, ha recalcando que "en ningún momento" se les ha dirigido ni Mazón ni nadie del PP para exponer que querían que se acortaran los plazos: "Cuando lo digan, nuestra voluntad es tramitar lo más rápidamente posible esta transición".

En ese sentido, ha recordado que lo "normal" hubiera sido que Mazón se lo pidiera en la reunión que ambos mantuvieron, pero "nadie dijo nada". Así, ha reprochado que esta voluntad solo la exponen "dentro de actos políticos del PP y yo no me doy enterado de mensajes que se lanzan en estos actos". "A Mazón le he dicho que tiene toda mi colaboración y cooperación en todo este trayecto y no entiendo que se quiera polemizar sobre cuestiones que se pueden acordar", ha argumentado.

OPOSICIÓN "SERENA, CONSTRUCTIVA Y RADICAL CONTRA LOS RECORTES"

Puig ha insistido en ofrecer al PP acortar los plazos una vez esté constituido el grupo parlamentario socialista a partir del día 6 --plazo máximo--, para poder empezar a trabajar "en el lugar en el que nos han puesto los ciudadanos" y en ese sentido ha señalado que realizarán una oposición que "no tendrá nada que ver con la del PP: será serena y constructiva, pero fiscalizadora y radical contra el recorte de derechos y libertades".

Del mismo modo, ha garantizado que 24 horas después de que el PP decida el interlocutor --como ha recordado que le solicitó ya hace una semana a Mazón-- se pondrá en funcionamiento la comisión de transición que quiere que sea "absolutamente modélica". "Vamos a dejar todos los papeles, todo lo que a nosotros nunca se nos dejó, pero nosotros sí que lo haremos", ha asegurado.

Es más, ha urgido a Mazón a designar ya al interlocutor sobre grandes inversiones para poder empezar "ya" a trabajar porque "no podemos perder ninguna oportunidad". Para nosotros no es, como para el PP, cuanto peor, mejor, para nosotros cuanto mejor, mejor", ha subrayado.