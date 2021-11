Puig pide "desfronterizar" posiciones para pactar la financiación y exige al PP que se sume a "un gran acuerdo de país"

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido este lunes en pedir "desfronterizar" posiciones para lograr un acuerdo "de país" en la reforma del sistema de financiación y, al respecto, ha recalcado que, para conseguirlo, es "imprescindible el concurso del PP".

Puig, en una entrevista a TVE recogida por Europa Press, preguntado por si la cumbre de presidentes socialistas del pasado viernes permitió acercar posiciones, ha destacado que "hablar es avanzar" y que "se van dando pasos certeros" hacia la solución del problema de la financiación autonómica cuyo modelo caducó en 2014 y la Constitución y las leyes "exigen que se cambie".

Respecto a si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les avanzó plazos estando a un año y medio de elecciones, Puig ha admitido que "nunca es momento" para abrir este debate porque es "complicado". No obstante, ha recalcado que Montero "conoce perfectamente el problema y tiene un planteamiento claro, pero objetivamente es necesario un gran acuerdo de país".

Además, ha recordado que ya fijó noviembre para hacer un planteamiento, pero ha insistido en que, más allá del plazo en que el Gobierno presente su propuesta, lo "fundamental" es que "tenga el suficiente apoyo" en el Congreso: "Esto no puede ir de partidos políticos, ni de territorios, ni una batalla contra el Gobierno central, ni entre comunidades porque así no se conseguirá nada".

En esta línea, ha insistido en que aunque Montero "tiene la mejor de las voluntades, esto no lo puede solucionar ella sola, ni un Gobierno sino que tiene que ser acuerdo de país y es imprescindible el concurso del PP".

SUFICIENCIA DE RECURSOS Y DISTRIBUCIÓN

Puig recalcado que el problema es doble: un sistema que no genera suficiencia financiera para el conjunto de las autonomías y, además, el problema de la distribución de recursos. Así, ha recordado que ya se ha demostrado por "activa y pasiva" que hay comunidades a la cola de financiación, como la valenciana, lo que genera consecuencias como tener 12 puntos por debajo de renta española.

Por ello, ha urgido a buscar una solución "a través del acuerdo" porque "no puede haber vía unilateral" y ha mantenido que "frentes como tales no existen" porque "hay cuestiones complementarias" --ha apuntado todos tenemos despoblación, también Andalucía o la Comnitat Valenciana--. Por ello, ha vuelto a insistir en la importancia de que las comunidades hablen "no solo por la financiación, sino para fortalecer y cohesionar España".

En esta línea, ha apuntado que le parece "muy bien" la reunión de presidentes autonómicos convocada por el mandatario de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como ha recordado que él se reunió con el presidente de Andalucía, Cataluña o la presidenta de Baleares. "Con todos los que puedo", ha afirmado. Así, ha defendido estas reuniones porque ha lamentado, "muchas veces se fronterizan posiciones que no tiene sentido que sea así, sino que hay que trabajar "con rigor y garantizar la suficiencia".