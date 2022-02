Puig apela a "no dejar sola a Canarias" en la acogida de menores migrantes: "Es indecente"

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha apelado este jueves a las comunidades autónomas y al Gobierno a "no dejar sola a Canarias" en la acogida de menores migrantes, ya que considera que "no debería ser un problema" y que lo contrario "sinceramente, es una cuestión bastante indecente".

Así lo ha trasladado en una entrevista en COPE Canarias, recogida por Europa Press, un día antes de la Conferencia de Presidentes de La Palma que finalmente ha sido cancelada por la intervención militar rusa en Ucrania y en la que el presidente canario, el también socialista, Ángel Víctor Torres, iba a reclamar un marco legislativo que deje claras las competencias sobre los menores migrantes.

Puig, que se ha mostrado "muy preocupado" por la situación de Ucrania, ha recordado que la acogida de estos menores es una cuestión de humanidad básica y de "unidad de país", además de destacar que el gobierno valenciano "siempre" ha colaborado con Canarias en ello.

Para España, ha subrayado, no debe suponer "ningún tipo de problema" acoger a migrantes menores de edad, algo en lo que ha reclamado "no dejar sola a Canarias porque no tiene ningún sentido". Por eso ha garantizado que la Generalitat continuará apoyando la "demanda justa" de las Islas.

También ha rechazado "esa doble lectura a veces amoral" de hablar de solidaridad y "a la hora de la verdad, no acoger a menores que se pueden acoger". "España tiene 50 millones de habitantes, no es posible que sea un problema acoger: son personas y tienen Derechos Humanos", ha enfatizado.

Sobre si debería regularse a través de una normativa o dejarlo a la voluntad de las autonomías, Puig ha sostenido que "se debe llegar a un acuerdo", aunque no ha querido entrar en si debe partir del Gobierno o de la Conferencia de Presidentes.

Hasta ese marco, ha abogado por establecer acuerdos bilaterales para un reparto entre las comunidades autónomas. "De verdad, esto no debería ser un gran problema --ha abundado--; no es algo que no se pueda resolver con buena voluntad. Somos un país fuerte y tenemos una red social importante".

A LOS PALMEROS: "ES TIEMPO DE LA RECUPERACIÓN"

Al margen de la acogida de menores, ha proclamado que desgracias como la de Ucrania o la de la erupción de la Palma "deben traducirse en sentimientos sinceros de solidaridad y humanidad". Ha recordado así las imágenes sobre el volcán de "personas con tantas dificultades que estaban saliendo adelante".

"Es tiempo de la recuperación y van a contar siempre con nuestro apoyo y cariño", ha manifestado el presidente valenciano dirigiéndose a los palmeros.