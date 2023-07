Puig: "El PP debe rectificar y el nuevo gobierno debe renovar el pacto contra la violencia de género"

Pide al próximo Consell que gestione "desde la racionalidad y no desde la visceralidad"



El presidente de la Generalitat en funciones y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha reprochado que el PPCV "no puede ser equidistante" sobre la violencia de género en su pactos de gobierno con Vox para que Carlos Mazón sea el nuevo 'president'.

"Me parece que el Partido Popular debe rectificar y que el nuevo gobierno debe desarrollar, reafirmar y renovar un pacto contra la violencia de género", ha dicho Puig, en declaraciones a los medios en Orihuela (Alicante), respecto al acuerdo suscrito entre PP y Vox, que solo hace referencia a la "violencia intrafamiliar"..

El 'president' ha defendido que "hay cuestiones sobre las que no se puede ser equidistante ni indiferente" y ha asegurado que el primer documento presentado por PP y Vox le avergonzó". "Era una especie de broma pesada, una cuartilla escrita de cualquier manera, eso no es un acuerdo, no es serio", ha aseverado, antes de lamentar: "Volvimos a estar ya en todos los telediarios, haciendo mofa de la Comunitat Valenciana".

En ese sentido, Puig considera que "algunas de las decisiones que se han tomado inicialmente no son positivas" y que "lo que más le preocupa es que algunas cuestiones fundamentales no tengan ningún paso atrás".

El dirigente socialista ha recordado que el PP firmó el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, al tiempo que ha recalcado que "la violencia de género existe" y "es el problema más grave que tiene esta sociedad porque hay mujeres que son asesinadas, que cada día son vilipendiadas, marginadas y discriminadas por el hecho de ser mujer". "Una cultura machista aún demasiado presente entre nosotros", ha denunciado.

Preguntado sobre qué le pide al nuevo Consell en aspectos como educación o la gestión hídrica, ha respondido: "Que se actuara desde la racionalidad y no desde la visceralidad, que no se cavaran trincheras, sino que se buscaran acercamientos y soluciones a los ciudadanos sin una posición sectaria. Creo que eso es lo que yo pido a mi gobierno, al gobierno que salga de la próxima investidura".