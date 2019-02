Puig reclamará la financiación en la reunión con Montero aunque también se abordará en la bilateral con el Gobierno

Actualizado 05/02/2019 13:14:32 CET

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Consell, Ximo Puig, ha subrayado que en la reunión bilateral que mantendrán el Gobierno y la Generalitat Valenciana el próximo 21 de febrero "obviamente" se hablará de la financiación, pero ha puntualizado que ese será el tema central del encuentro que tendrá una semana después con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y agentes sociales valencianos.

Puig se ha pronunciado en estos términos ante los medios de comunicación, al ser preguntado por las críticas recibidas por el hecho de que el tema de la financiación haya quedado en un segundo plano en la reunión bilateral con el Gobierno.

Al respecto, Puig ha remarcado que ese tema será uno de los "fundamentales" en su encuentro con Montero, una semana después de esa reunión con el Gobierno, porque será un encuentro "específico" para abordar este tema y también la deuda histórica valenciana, mientras que la bilateral se centrará en el empleo y en otras cuestiones como la seguridad o la justicia.

"Si en este mes de febrero hay dos reuniones y una es con Hacienda, que es la responsable de este tema, no vamos a situar en una reunión que no va a estar Hacienda lo que es la negociación sobre la financiación", ha remarcado para puntualizar, no obstante, que en la reunión bilateral "obviamente se hablará de financiación", pero "el marco fundamental" será la reunión "específica" con Montero y con los agentes sociales.

De hecho, ha destacado que es "la primera vez" que la ministra va a venir a la Comunitat para hablar directamente con la Generalitat, sindicatos y empresarios.

"LA REIVINDICACIÓN ES LA MISMA QUE HACE UN AÑO"

En cualquier caso, ha subrayado que la reivindicación del gobierno valenciano respecto al cambio de modelo de financiación es "exactamente la misma ahora que hace un año o que hace dos años" y, por tanto, "mientras no haya una justicia en la financiación" seguirán exigiéndola.

Ha apostillado que "en cada momento hay que buscar los escenarios propicios para intentar avanzar en este debate" que ha admitido que es "muy difícil" porque hay otros actores que también juegan y están "en contra" como son algunas autonomías que "no quieren moverse de este 'status quo' que les va bien". "A nosotros no nos va bien y queremos cambiarlo por una cuestión de justicia", ha enfatizado.

Puig ha insistido que la infrafinanciación "es el gran problema" valenciano porque sin unos recursos "justos" la Comunitat tiene "una limitación", pero ha señalado que no solo piden ese cambio de modelo, sino que "en este recorrido se vaya avanzando en lo que es la resolución de problemas asociados" como es la inversión, aunque ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 "incorporan por primera vez lo que le corresponde a la Comunitat".

EXPECTATIVAS DE LA REUNIÓN CON MONTERO

Preguntado por las expectativas del Consell respecto al encuentro con la titular de Hacienda, el 'president' ha admitido que lo importante es "ir avanzando" en esta cuestión. "Sabemos que de hoy para mañana no se va a solucionar y lo hemos sabidos siempre, pero nosotros lo que hemos pedido es que nunca se pare el proceso de negociación para cambiar el modelo de financiación", ha remarcado.

Por otra parte, ha explicado que van a trasladarle "la falta de equidad que existe en España", aunque ha dicho que ella es "consciente" y "tiene dificultades para aprobar esta senda de justicia".

Para Puig, no se puede es mantener esta situación como si fuera "un mal endémico o una peste" por un 'status quo' que "cristaliza en falta de oportunidades para los valencianos". "Vamos a combatir esa situación", ha zanjado.