Puig subraya que no le tranquiliza que el PP lleve Igualdad porque su acuerdo con Vox "no admite" la violencia machista

Espera que la nueva etapa en la Generalitat esté basada en el "respeto" y que "no se margine" a ningún sector

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresident de la Generalitat, Ximo Puig, ha subrayado que la violencia de género "es una cuestión ante la que no se puede ser ni indiferentes ni equidistantes". Preguntado si le tranquiliza que el PP asuma la cartera de Igualdad, ha señalado que no ya que el acuerdo entre PP y Vox "dice claramente lo que dice" y "no admite la realidad, la desgracia de la realidad de la violencia machista".

"En estas cuestiones, en todo aquello que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, no hay un día de gracia. En todo lo demás, por supuesto, nosotros vamos a esperar a que el gobierno vaya desarrollando sus políticas y, desde luego, con mano tendida para que se preserven los derechos y todos los avances que se han conseguido en esta sociedad, en el empleo, en la capacidad de atracción de inversiones", ha indicado a su llegada al parlamento.

Puig ha expresado su deseo de que la nueva etapa que comienza hoy en el gobierno autonómico con el traspaso de poderes al nuevo jefe del Consell, Carlos Mazón, esté basada en el "respeto" y que "no se margine" a ningún sector.

Así se ha pronunciado Puig a su llegada a Les Corts para asistir al juramento de Mazón como nuevo president. El hasta ahora jefe del ejecutivo valenciano ha expresado su deseo de que la valenciana continúe siendo una sociedad "que respete a las personas y a los derechos humanos".

Puig también ha señalado que "los grandes proyectos y las grandes inversiones que hay, los tenemos que preservar entre todos". "Nuestra voluntad es ayudar y esperamos que el gobierno atienda también a lo que son compromisos de comunidad, que no son compromisos de un gobierno en concreto. Creo que nos estamos jugando mucho", ha subrayado.

El expresident ha señalado que los socialistas van a trabajar "desde la responsabilidad que nos han dado los ciudadanos". "Son más de 700.000 personas las que tenemos que representar", ha subrayado.