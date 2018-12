Puig sobre el Tajo-Segura: "No queremos ninguna guerra, pero defenderemos siempre los intereses" de la Comunitat

Publicado 26/11/2018 20:09:24 CET

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha resaltado, sobre el trasvase Tajo-Segura, que no quieren "ninguna guerra", pero defenderán "siempre" los intereses de la Comunitat Valenciana, por lo que utilizarán "todos los recursos, de carácter legal y político para hacer entender una realidad".

Así se ha pronunciado este lunes Puig en su visita a la desaladora de Torrevieja (Alicante), después de que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, indicara este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "quiere darle portazo" al trasvase Tajo-Segura, en referencia a la decisión de la Comisión de Explotación de rebajar a 7,5 hectómetros cúbicos el agua que llegará a la provincia de Alicante. "Se dan las condiciones para que el trasvase lleve 20 hectómetros cúbicos, todo lo que baje de ahí son excusas de Sánchez para ponerle fecha de caducidad al campo alicantino", manifestó.

En este sentido, el jefe del Consell ha asegurado que utilizarán "todos los recursos" de carácter legal y político, para "hacer entender una realidad". "No queremos ninguna guerra, pero defenderemos siempre los intereses de la región, de Murcia y la Comunitat, porque es nuestra obligación. Además, estamos convencidos de que tenemos la razón", ha resaltado Puig, que ha apostado por dialogar con el Gobierno.

"Me parece bastante ridículo que el PP quiera intentar hacer una barricada, cuando durante muchos meses aquí no ha habido trasvase. Nosotros estamos como siempre, antes y ahora a defender el interés general de los ciudadanos de esta comarca", ha aseverado.

Así, el 'president' ha defendido que en la Comunitat hay una "parte fundamental" del desarrollo de la industria agroalimentaria española, algo a lo que no van a "renunciar". "Tenemos toda la capacidad para defender la legalidad vigente y garantizar que no se infradesarrolle una sociedad que tiene todo el derecho a tener todas las oportunidades", ha sostenido.

"Lo veo desde la convicción de que aquí hay futuro, hay desarrollo, porque hay una agricultura potente, que se ha sabido modernizar siempre, adaptarse a todos los cambios. Estoy convencido de que, con el apoyo de todos, continuará mirando hacia delante", ha resaltado.

Respecto al cambio de cantidad de agua para el trasvase, Puig ha señalado que trabajarán para que se haga "en función de la legalidad vigente", aunque ha indicado que no quieren "confrontar" con otros territorios, sino que "se cumpla la legislación".

"Queremos que los regantes tengan agua necesaria, con la mejor disponibilidad para tener una capacidad de desarrollo, la misma que queremos para todas las CCAA. No estamos por la guerra del agua, siempre estuvimos en contra, nos pareció absolutamente estéril, fue un arma que utilizó en su momento el PP de forma absolutamente absurda, que no sirvió para nada", ha criticado.

AGUA "DE CALIDAD Y A UN PRECIO ASEQUIBLE"

El jefe del Consell ha apuntado que es "fundamental" tener agua "para siempre" y la desaladora garantiza "en gran medida" tener un suministro de agua "de calidad y a un precio asequible, a medio y largo plazo".

"Es evidente que --la desaladora-- es la suma de todas las fuentes posibles para garantizar agua para siempre, esta desaladora aún puede avanzar mucho más, tener más recorrido. Es una posibilidad enorme para que nuestros regantes tengan agua con otros suministros, como el sistema del trasvase Tajo-Segura, que para nosotros es imprescindible, o la depuración o modernización de riegos. Todo lo que tenemos que hacer para que el agua, que es un bien escaso, sea como siempre un instrumento de progreso para concebir esa gran huerta de Europa, que es Murcia y la Comunitat", ha destacado.

Asimismo, ha apuntado que pretenden que la desaladora tenga "el máximo potencial posible", que aún no está desarrollado, y que se consiga el objetivo de un agua "de calidad" a disposición de los regantes. "Las guerras del agua son absolutamente insolventes, no sirven para nada, son acciones partidistas que no llevan a ningún sitio. Queremos solucionar problemas, que para eso está la política", ha puntualizado.