Puig: "Voy a hacer todo el esfuerzo para que pueda haber unos presupuestos de la Generalitat para 2020"

Publicado 14/10/2019 13:44:06 CET

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este lunes que le gustaría que hubiera presupuestos autonómicos para 2020, aunque hay una situación de interinidad en España que genera incertidumbres. En todo caso, ha aseverado: "Yo voy a hacer todo el esfuerzo para que pueda haber unos presupuestos de la Generalitat para 2020".

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios al ser preguntado sobre si habrá o no presupuestos para el próximo año o se optará por la prórroga de los actuales, una semana después de que el conseller de Hacienda, el también socialista Vicent Soler, afirmara que se está "dando muchas vueltas" a la posibilidad de la prórroga, ya que "te puedes arriesgar a hacer un presupuesto de ingresos pero te puedes equivocar muchísimo" y "es un riesgo muy grande".

El 'president' ha afirmado "con total claridad" que a él le gustaría que hubiera nuevas cuentas para el año que viene y trabajará para que así sea, ya que "es lo razonable" y es lo que se intenta hacer cada año, confeccionar un presupuesto que "dé cobertura a un proyecto político de progreso y de prosperidad social para la Comunitat Valenciana".

"Yo voy a trabajar para que sea posible. Ahora bien, hay que tener en cuenta las circunstancias que vivimos, hay algunas comunidades como Madrid que han decidido que no van a hacer presupuestos porque los parámetros generales no están claros, es cierto que vivimos en una situación de interinidad en España que determina algunas de las incertezas, pero esas incertidumbres no pueden tampoco paralizarnos", ha indicado.

También se ha pronunciado sobre esta cuestión la portavoz de Unides Podem en Les Corts, Naiara Davó, que ha reiterado que siempre han dicho que la prórroga "no es el escenario ideal" y tienen la capacidad y posibilidad de "lograr unos nuevos presupuestos, incluso con los obstáculos que llegan desde fuera".

Davó ha incidido en que apuestan por unas nuevas cuentas, porque el Botànic siempre lo ha hecho y ahora hay nuevas consellerias que "necesitan de recursos propios y personal".