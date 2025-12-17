Los Punsetes y Aurora Roja toman el relevo este sábado en Els Concerts de La Pèrgola

VALENCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Els Concerts de La Pèrgola, en València, continúan este sábado 20 de diciembre con una nueva cita que vuelve a situar la música en directo como punto de encuentro ciudadano frente al mar. Los Punsetes y Aurora Roja protagonizan una jornada dedicada al pop independiente y a las nuevas voces de la escena alternativa.

Desde su regreso esta temporada, La Pèrgola ha acogido propuestas como las de Depedro y Rei Ortolá, Cycle y Los Invaders o Grande Amore y Cora Yako, ha destacado la organización en un comunicado..

En esta ocasión, Los Punsetes llegan a La Pèrgola con un repertorio que se ha convertido en parte del imaginario del pop independiente nacional. Con una trayectoria sólida y una personalidad artística inconfundible, la banda ofrece un directo reconocible, capaz de conectar con distintas generaciones de público. Su actuación se enmarca en la vocación del ciclo de programar nombres clave de la escena actual en un formato cercano y diurno.

La jornada se completa con Aurora Roja, proyecto que representa una nueva sensibilidad dentro del panorama alternativo. Este trío pop formado por ex componentes de bandas de la escena underground valenciana como son Futuro Terror o Perdón Por todo, se suma a la programación como ejemplo del compromiso del ciclo con la incorporación de nuevas propuestas musicales del entorno local.

Els Concerts de La Pèrgola apuestan por un modelo cultural propio, con conciertos matinales los sábados en un edificio modernista declarado Bien de Interés Cultural, situado en un entorno privilegiado frente al mar, y con una oferta gastronómica a través de foodtrucks. El ciclo forma parte de la estrategia cultural de la ciudad y cuenta con la colaboración de Vibra Mahou, Vivaticket, Coca-Cola, el Ajuntament de València y València Music City.

PRÓXIMOS CONCERTS DE LA PÈRGOLA

Els Concerts de La Pèrgola continúan durante las próximas semanas con una programación diversa que combina electrónica, indie, rock y nuevas voces de la escena actual. Para cerrar el mes, el 27 de diciembre, Amatria y la DJ valenciana Innmir pondrán el toque festivo y electrónico para despedir el año desde La Marina. Además, el ciclo tiene ya listo el avance de su programación para 2026.

Entre los nombres más destacados están Derby Motoreta's Burrito Kachimba y la banda valenciana Llobarros, en colaboración con el festival Love to Rock; Al Dual y Los Coronas, junto a la sala 16 Toneladas; Los Estanques y Canijo de Jerez, con su fusión y psicodelia; Sandra Monfort y Esther; Wau y Los Arrrghs!!! y Tumba Swing, en colaboración con el Festival Surforama; Pony Bravo con su rock experimental; Viva Belgrado y su intensidad emocional; y Oscar Briz & Planet 8, homenajeando el 45 aniversario de R.E.M.

Al cartel se suman proyectos emergentes y colaboraciones con otros sellos, festivales y salas como Traca, La Prèvia, Discos Oldies, Karrots o Festival Muv!, reforzando la escena musical local y consolidando a València como un referente de creatividad y diversidad en la música.