À Punt cierra el año con un aumento de audiencia del 15,4%

Informativo del fin de semana en À Punt - À PUNT

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La radiotelevisión pública valenciana À Punt ha cerrado 2025 con un incremento del 15,4 por ciento de audiencia, la mayor subida porcentual entre las televisiones generalistas de la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado la cadena, que señala que ese aumento la sitúa como la segunda autonómica que más crece, solo superada por la Televisión Canaria, que ha subido un 21,6%, y por delante de Extremadura (9,1%), Telemadrid (8,5%), Aragón TV (5,2%) y TV3 (3,6%).

Según À Punt, La 1 ha quedado en segunda posición de los aumentos de las televisiones generalistas en la Comunitat Valenciana (+13,2%), La 2 (+10%) en tercera y Antena 3 en cuarta posición (+9,9%).

À Punt ha cerrado el conjunto de 2025 con un 3,0% de share frente a 2024 (2,6%) y también ha finalizado diciembre con ese 3%, en un año en el que ha crecido casi todos los meses, a excepción de octubre y noviembre, ya que en 2024 se dieron cifras récord por la cobertura de la dana.

Según sus datos, un total de 4.511.000 espectadores ha pasado por la cadena autonómica a lo largo del año. El incremento en la cuota anual se produce por las franjas de sobremesa y el acces al prime time, que registra un 3,9%, que más el tramo que crece al ganar siete décimas respecto a 2024.

En informativos, la franja más vista es el NTC Migdia, que finaliza con una cuota media del 7,8%. No obstante, el share del NTC Migdia de los fines de semana sube hasta el 9,6%, lo que supone 1,5 puntos más que el año pasado. Un total de 80.000 personas ven este informativo de principio a fin. Por su parte, el NTC Nit anota un 4,1%, cuota que también sube hasta el 4,3% en la edición de fin de semana, que incrementa casi un punto el resultado de 2025.

Según sostiene la cadena, estas cifras "confirman la apuesta informativa de la dirección de À Punt", con más horas de programación de actualidad, que se completa con el programa matinal 'Connexió Comunitat Valenciana' (de 10 a 13 horas) y el NTC Comarques (20.30), y demuestran que la información "sigue siendo una de las grandes fortalezas" de la radiotelevisión pública valenciana.

El informativo más visto del año ha sido el NTC Migdia del 18 de marzo, con 218.000 espectadores de media y un 18,5% de share. También el NTC Nit del pasado domingo 28 de diciembre, que marcó un récord anual con un 13,3% de share y 286.000 espectadores únicos.

PROGRAMAS MÁS VISTOS

Los programas que mayor audiencia han obtenido han sido las 'mascletaes', que registran una cuota media del 23%. Las retransmisiones festivas ('Moros i Cristians' y el programa 'Terra de Festes') y deportivas ('Trofeu Taronja' y 'Aircup') han incrementado las audiencias mensuales de À Punt.

La cadena destaca la "nueva apuesta por la información taurina y las corridas de toros", que asegura que han generado "buenas audiencias" en la televisión pública. Así, la Fira de Fogueres (24 de junio), la primera corrida retransmitida por À Punt, obtuvo un 5,7% de share con 164.000 espectadores únicos, mientras que la despedida de Morante en la Feria de Madrid de octubre registró un 4,1% de cuota y 160.000 espectadores únicos.

En la franja de prime time de lunes a viernes, 'A la saca' es el concurso más visto, con una media de 67.000 espectadores y un 5,2% de share. Los especiales emitidos en horario estelar suben a un 7,3% de share: Atrapa'm si pots y los dos especiales de Falles son los más vistos, con una media de 83.000 espectadores y un 7,5% de share, superando a la edición estándar de sobremesa (37.000 espectadores y 3,7%).

El estreno en septiembre de la edición 'Atrapa'm si pots Llegendes' también alcanza un 5,4% de share, con 51.000 valencianos de media. Por su parte, el programa 'En casa d'Inés', estrenado el pasado 28 de diciembre, se ha situado en los primeros puestos de la parrilla al registrar un 5,7% en el prime time del domingo. En esta franja de máxima audiencia se incluyen también los tres episodios del true crime 'Anglés. Historia de una fuga', emitidos en octubre, que registraron un 7% de media.

En 2025 también destacan los programas relacionados con la dana: 'Crònica de la reconstrucció' (3,8% y 38.000 espectadores de media) y 'Alerta Roja' (3,4% y 42.000 espectadores).