À Punt ofrece el viernes más de ocho horas en directo para retransmitir las entradas de Moros y Cristianos de Ontinyent

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

À Punt retransmitirá este viernes 22 de agosto, a partir de las 18.00 horas, más de ocho horas en directo de "una de las fiestas más esperadas del verano" como son las entradas de la fiesta de Moros y Cristianos de Ontinyent (Valencia), que organiza la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia.

La retransmisión estará conducida por el equipo del programa 'Fas Festa', encabezado por Ferran Cano, con las conexiones a pie de calle de Berta Báidez, Claudia Argent y Carles Navarro, según ha avanzado la cadena pública en un comunicado.

Este año, los Moros y Cristianos de Ontinyent celebran su reconocimiento oficial como Fiestas de Interés Turístico Internacional, motivo por el cual À Punt iniciará la retransmisión con Rafa Ferrero, Premi Cervino 2025, presidente de la Societat de Festers durante 4 años y presidente del I Congrés Internacional de la festa de Moros i Cristians que se celebró en 2020 en Ontinyent.

También participará la festera de la comparsa Cides Isabel Penadés, que ha formado parte de la Associació de Festers desde 2007 y fue quien inició el proceso de internacionalización de esta fiesta de Ontinyent.

De un lado, en la Entrada Cristiana participarán como comentaristas la festera de la comparsa Bucaneros (capitanía) y dos veces vocal de la junta del presidente; Dani Ferrero, el hijo del maestro José Mª Ferrero, compositor y director de la banda en la Societat Unió Musical Alberic; Ángela Montés, festera de la comparsa Berberiscos; y Maria Carmen Mompó, coordinadora del ballet Master de Ontinyent, con una cantera de más de 400 bailarines.

El programa hará una pausa a las 21.00 horas para el informativo 'Notícies Nit' y continuará con la Entrada Mora hasta la madrugada. En esta segunda parte, los comentaristas invitados serán Estefanía Conejero, festera de la comparsa Estudiants; Teresa Gandía Borredà, profesora del Ballet Òpera desde hace 20 años, que ha preparado todos los bailes de la capitanía; y Manolo Requena, fester de la comparsa Saudites.

Las entradas transcurren por las avenidas de l'Almaig y de Daniel Gil, bordean la glorieta de Moros y Cristianos y finalizan en la plaza de la Concepció. A pesar de la amplitud del itinerario, flanqueado por tribunas y sillas, el espacio "resulta insuficiente para acoger la gran cantidad de espectadores que, llegados de todas partes, contemplan el paso de las comparsas con sus trajes de gala".

Cada una de las dos entradas está encabezada por la comparsa a la que corresponde el cargo de capitán, mientras que cierra el acto la comparsa que ostenta los cargos de embajador y abanderado de su bando. Cada uno de los cuatro boatos, a medida que avanza, interpreta una historia que capta la atención del espectador y hace que se sumerja en ella.