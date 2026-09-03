À Punt Ràdio arranca la temporada con una imagen renovada, nuevos programas y más horas de directo

Presentación de la nueva programación - À PUNT

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

À Punt Ràdio ha presentado este jueves su temporada con una imagen corporativa renovada, nuevas sintonías y una programación más amplia, con el objetivo de "reforzar" su "conexión" con los valencianos y ofrecer una radio pública "más cercana, útil y vinculada a la realidad de la Comunitat Valenciana". La nueva temporada incorpora nuevas voces, nuevos formatos y nuevos contenidos, al mismo tiempo que "refuerza" ámbitos que ya forman "parte de la identidad de la emisora", como la información, el deporte y la cultura, según ha informado À Punt en un comunicado.

Una de las principales novedades es la ampliación de la producción radiofónica en directo, que pasa de las 14 horas actuales a casi 20 horas diarias. Se trata de una oferta que busca "acompañar a los valencianos a lo largo de todo el día y dar respuesta a una realidad social, cultural y territorial diversa".

En la presentación han estado presentes el presidente de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, Román Ceballos; el director general de À Punt Radiotelevisió Valenciana, Paco Aura; miembros del Consejo de Administración; el director de À Punt Ràdio, Nacho Cotino, y todos los presentadores que conforman esta nueva etapa de la radio pública.

En su intervención, el director de À Punt Ràdio, Nacho Cotino, ha explicado que la nueva temporada "es una apuesta trabajada y contundente que debemos aprovechar para que los valencianos sientan la radio de todos como algo cercano y útil y no como algo institucional y lejano".

La nueva temporada plantea un "cambio de perspectiva" en la relación con la audiencia. El reto, según Cotino, es "sintonizar con los valencianos y no esperar que sean ellos los que sintonicen con À Punt Ràdio". Desde esta perspectiva nace la campaña promocional de publicidad que ya está en marcha y que estará en la calle durante tres semanas con el claim: 'À Punt Ràdio. Sintonitza amb tu'.

La renovación de la temporada también tiene una dimensión visual y sonora. À Punt Ràdio estrena nueva imagen gráfica, que se podrá identificar en las cabeceras de los diferentes programas y en sus espacios digitales. La nueva identidad se completa con nuevas sintonías corporativas, creadas por el compositor Arnau Bataller, ganador de dos premios Goya.

La información continúa siendo uno de los "pilares" de la programación. Alba Requejo estará al frente de 'Les notícies del matí', que se adelanta a las 6:00 horas, mientras que Patricia Orts se incorpora a las voces de los informativos y Jordi Cabezas asumirá la información durante los fines de semana. El análisis de la actualidad continuará con 'Contrapunt', con Gustavo Clemente y Rubén Dempere, que ofrecerán información "reposada, reflexión y tertulia".

El deporte mantiene un lugar "destacado" en la parrilla con una programación que acompaña a los principales acontecimientos deportivos y presta una atención "especial" a los equipos y deportistas de la Comunitat Valenciana.

'Punt a punt' estará conducido por Luis Urrutia, Paco García Polit y Clara Alcover, mientras que '90 minuts' contará con Salva Folgado y Manolo Montalt. La temporada incorpora dos nuevos formatos: 'El partit de la una', con Nacho Sanchis, y 'Esport base', con Paco García Polit y Miguel Martínez. De 20:30 a 21:00 horas, Dani Hermosilla dirigirá el espacio 'Esports À Punt' de lunes a viernes.

NUEVOS ESPACIOS PARA UNA RADIO "MÁS CERCANA"

El entretenimiento y los contenidos especializados completan una programación que, según la cadena, "amplía las temáticas y busca nuevos puntos de conexión con la audiencia" y una radio "más cercana". Entre los estrenos figuran 'La pista', con Juan Nieto; 'La flama', con Loren Donat; 'Tastem CV', con Vicente Gil; y 'Cuida't' y 'El Forcat', con Silvia Soria.

El magacín de actualidad 'Matí Directe' estará dirigido por Sergi Olcina, mientras que las tardes, Dani Meroño y Maria Caballero estarán al frente de 'Tot per l'aire' y, durante el fin de semana, Donís Salvador conducirá 'Fora de cobertura'.

La parrilla mantiene también espacios como 'L'hora de la cultura', con Reis Juan; 'Cadena de valor', con Javier González; 'Terra de bous', con Germà Estela y 'Fem banda', con Inma Mateu.