Quart de Poblet inaugura el 42ª Festival Quartmetratges, que incluye un homenaje audiovisual a la dana

VALENCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Quart de Poblet (Valencia) ha arrancado este viernes una nueva edición del Festival Quartmetratges, uno de los acontecimientos culturales "más consolidados" del municipio y referente del cortometraje valenciano, que este año incluye un homenaje audiovisual a la dana del pasado 29 de octubre.

En la 42ª edición del Concurso de Cortometrajes y 37ª del Concurso de Guiones, el festival vuelve a convertirse en punto de encuentro para creadores, cinéfilos y amantes de la cultura audiovisual, ha destacado el consistorio del municipio en un comunicado.

Una de las propuestas "más destacadas" dentro de la programación del festival es la jornada dedicada a la trágica dana, que dejó una huella "imborrable" en la sociedad valenciana, cuyo impacto "trascendió más allá del ámbito autonómico".

'La huella del barro', de Rodrigo Márquez, y 'El corazón y la espada', de Miguel Ángel Font Bisier, son las dos obras que se proyectarán el próximo martes 21 de octubre, presentadas por sus protagonistas, tras recibir galardones en el Festival de Alicante 2025 y el Festival SocialMed 2025.

Con esta sesión audiovisual, el festival rendirá homenaje a "la memoria colectiva y a la resiliencia de una sociedad marcada por este trágico acontecimiento".

La concejala de Cultura, Encarna Folgado, y el director artístico del Festival, Pau Guillén, han presentado esta nueva edición que "se ha consolidado en el sector audiovisual valenciano" y que "crece año tras año al presentarse más de 140 cortos y una treintena de guiones".

A través de este festival, el gobierno municipal reafirma su "compromiso" con la cultura local, y apuesta por "acercar el talento audiovisual a la ciudadanía a través de espacios de encuentro entre vecinos y vecinas, trabajando día a día para que la cultura llegue a todos los rincones del municipio, con programas que apoyan a las asociaciones de Quart de Poblet, promueven la creación artística y ponen en valor el patrimonio y las artes".

El certamen se ha inaugurado este viernes con una gala "llena de humor y espíritu crítico" en el Centro Cultural El Casino de Quart de Poblet. El creador de contenido valenciano Cabrafotuda ha puesto la nota de humor a una velada que ha dado el pistoletazo de salida oficial a una semana dedicada al cine en corto.

PROGRAMACIÓN

Este sábado 18 de octubre, Quartmetratges se abre a todos los públicos con la actividad infantil 'Contar una historia', que se llevará a cabo en la Casa de Cultura a partir de las 11.00 horas. Una cita para despertar la creatividad y acercar el lenguaje audiovisual a los más pequeños.

Por la tarde, a las 19.00 horas, l'Esglai Teatre llevará al mismo espacio una sesión de microteatro, con piezas breves que juegan con la emoción y la proximidad del público.

La programación continúa el próximo lunes, 20 de octubre, con el Concurso 'Mobilitza't per la Igualtat', un espacio donde la creación audiovisual se pone al servicio de la concienciación y la transformación social.

Este año los y las amantes del cortometraje podrán disfrutar de las proyecciones de la Sección Oficial del 21 al 24 de octubre, estructurada esta vez en siete bloques temáticos, con sesiones dobles a las 19.00 y a las 20.15 horas en el Centro Cultural El Casino.

Entre estas proyecciones, el festival ofrecerá dos sesiones especiales. La primera, el domingo 19 de octubre, a las 18.00 horas, con la película 'L'àvia i el foraster', que contará con la presencia de su director y guionistas, ofreciendo al público una oportunidad "única" para conocer de cerca el proceso creativo de la obra.

La segunda, el martes 21 de octubre, con la proyección de los documentales 'La huella del barro', y 'El corazón y la espada', centrados en la dana.

El cierre de esta intensa semana cultural llegará el domingo, 26 de octubre, a las 18.30 horas, con la Gala de Clausura y Entrega de Premios, presentada por Saray Cerro, donde se reconocerá el talento y el esfuerzo de los participantes.

El Festival Quartmetratges "consolida, una vez más, su compromiso con la cultura, el talento joven y el fomento del cine como herramienta de reflexión y expresión". Una cita que, año tras año, "reafirma que Quart de Poblet es mucho más que un municipio: es un espacio abierto a la creación, la innovación y la pasión por el séptimo arte", han apuntado desde el consistorio.