'Quater bot anicum', la nueva muestra de fotografía de naturaleza del Jardí Botànic

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Jardí Botànic de la Universitat de València inaugura este viernes 26 de septiembre 'Quater Bot anicum', una nueva exposición de fotografía que ocupará sus dos salas hasta el 11 de enero y que reúne a cuatro fotógrafos que tienen en común el aprecio por la naturaleza y la voluntad de mostrarla desde una mirada muy particular.

"Su forma de poner el objetivo ante nuestro entorno natural puede no parecerse demasiado, incluso pueden ser posturas alejadas a nivel técnico, pero si hablamos de arte y botánica descubrimos que siguen caminos paralelos", ha explicado la UV en un comunicado.

Se trata de "cuatro formas de enfrentarse a aquello cotidiano, en aquello que apenas apreciamos con las prisas del día a día, tal cerca debido a la sobreabundància de imágenes que consumimos sin cesar", explica el diseñador y fotógrafo José Luis Montero, que ha comisariado la exposición y ha trabajado para que el cuarteto de propuestas fotográficas, que en un principio se presentaron por separado, se perciban como un todo.

En la Sala Hort de Tramoieres estará 'la Piel, el proyecto de José Fernando Vázquez Casillas, que mueve la cámara a los límites de aquello fotográfico y conceptual para mostrar la extraordinaria naturaleza que respiran sus árboles - rascacielos.

Junto a él se sentirá el influjo de los bosques encantados de 'Silva', de Pedro Cerrada. Paseos por la particular luz de algunos bosques europeos con una estética que no imaginamos.

Las esculturas vegetales de Jordi Hidalgo se verán en 'Improbable', donde flirtea con el land art al recuperar fragmentos de plantas valencianas y transformarlas en elementos que podrían cobrar vida. Además, comparte el espacio con una naturaleza luchadora y bellísima que se abre camino entre el paisaje antropogénico. 'Maleza', de José Carlos Ñíguez,sublima aquello que nuestros ojos, sin maldad, rechazan.