Queman parte de la falla Avenida Burjassot-Joaquín Ballester de València y destrozan un 'ninot'

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha quemado parte del monumento de la falla Avenida Burjassot-Joaquín Ballester, en València, durante la madrugada de este domingo y ha destrozado por completo uno de los 'ninots', según ha explicado a Europa Press el presidente de esta comisión, Ximo Fuster.

Así, ha detallado que una joven se percató de que alguien estaba quemando la falla alrededor de las 3.15 horas de este domingo y comenzó a gritar para alertar a los falleros que se encontraban en el casal de la comisión.

El presidente ha señalado que "el casal no está al lado de la falla, sino a unos cuatro minutos más o menos" y ha agradecido que una persona pudiera ver el ataque al monumento.

"Menos mal que la chica lo vio, gritó y salió corriendo detrás de él porque, si hubiera tenido más tiempo, pienso que se habría quemado todo", ha apuntado Fuster, al tiempo que ha lamentado que la joven no pudo "ver la cara ni alcanzar" a la persona que inició las llamas.

Ximo Fuster ha explicado que el remate del monumento, una pirámide situada en el centro, "se ha quemado un poco". "Arriba de la pirámide va un avión con dos figuras grandes, una de ellas dentro de lo que cabe es menos grave, pero la otra es un cabezón que va pilotando el avión y está hecho brasas", ha agregado.

Los artistas falleros Latorre y Sanz, autores de la composición, se acercarán este domingo a la falla para observar los daños y "valorar si se puede arreglar o no", ha indicado el presidente. "Bueno, arreglar no, hacerlo nuevo porque es una pieza muy grande y se ha quemado toda. No sé si va a dar tiempo a rehacerla", ha matizado.

La Junta Central Fallera (JCF) ha manifestado "su apoyo y estima" a la falla Avenida Burjassot-Joaquín Ballester y ha condenado el "acto vandálico". "Mucha fuerza a los artistas Latorre y Sanz y a todos los falleros de la comisión", ha publicado en sus redes sociales la JCF.