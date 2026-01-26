Rachas muy fuertes de viento, lluvias débiles y temperaturas en ascenso este lunes en la Comunitat Valenciana

Amanecer este lunes en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 26 Ene. (EURPA PRESS) -

Las rachas de viento seguián siendo este lunes muy fuertes en el interior y prelitoral y zonas del litoral de la Comunitat Valenciana en la primera mitad del día en una jornada en la que se registarán lluvias débiles por la tarde y temperaturas en ascenso, según Aemet.

Así, la Comunitat amanece con cielo poco nuboso por la mañana, que irá aumentando a muy nuboso por la tarde, cuando hay probabilidad de precipitaciones débiles en el interior de Valencia y en el norte de Castellón. Las temperaturas subirán excepto las máximas del litoral de Castellón que bajarán ligeramente.

El viento soplará moderado del oeste, disminuyendo a flojo en Castellón por la tarde y habrá intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en el interior y prelitoral y zonas del litoral, la primera mitad del día.