Rachas muy fuertes de viento en la mitad norte de Castellón y subida de las temperaturas máximas en el interior

Archivo - Imagen de Archivo. Racha de viento - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El norte de Castellón está este miércoles en aviso naranja por rachas muy fuertes de viento en la segunda mitad del día que pueden alcanzar hasta los 100 km/h en una jornada en la que se registará un ascenso notable de las temperaturas máximas en zonas del interior.

Así, la Comunitat Valenciana amanecerá con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas iran en ligero ascenso; mientras que las máximas subirán de forma notable en zonas del interior, según la predicción de la Aemet.

Por su parte, el viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste, rolando a este y sur en horas centrales, salvo en Castellón, donde cambiará a noroeste moderado la segunda mitad del día, con rachas muy fuertes.