Las rachas de viento alcanzan los 145 km/h en la Mola de Xert y 142 km/h en Vilar de Canes (Castellón)

CASTELLÓ, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento registradas durante este lunes en la Comunitat Valenciana han alcanzado los 145 km/h en la localidad castellonense de la Mola de Xert y los 142 km/h, en Vilar de Canes.

Según la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET), con datos hasta las 18.30 horas, el viento de mestral que ha soplado muy fuerte ha alcanzado los 134 km/h en la Serra d'en Galceran (Castellón).

También, las rachas en Rossel Bel han llegado hasta los 132 km/h, mientras que en Sant Mateu lo Macarroni, los 128 km/h. Al hilo, los municipios Xodos la Lioma Bernat (122), Catí Mas del Puig Cabrer (118), Benicassim Cim del Bartolo (114), Xert (113), Rossell Ajuntament (113), Sant Mateu IES Maestrat (108) también han superado los 100 km/h de rachas de viento.

Asimismo, la Serra d'en Galceran el Brusalet (106), la Torre d'en Besora la Pedrisseta (106), la Jana la Pedrera (103), Llucena Venta Talladures (103), Xert granja El Turmell (102), Catí Venta de l'Aire (101), la Torre d'en Doménec (101) y Catí (101) también han alcanzado rachas por encima de los 100 km/h.

Además, el Consorcio Provincial de Bomberos ha tenido que intervenir en dos ocasiones este martes a causa de las fuertes rachas de vientos, tal y como ha informado Emergencias a través de la red social X.