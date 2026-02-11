Las rachas de viento alcanzan los 145 km/h en Xodos, 142 en Alcoi y 134 en Xert

Archivo - Un hombre en la playa de la Malvarrosa, mientras hay fuertes rachas de viento. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han alcanzado los 145 kilómetros por hora (km/h) en la localidad castellonense de Xodos, mientras que en Alcoi (Alicante) ha soplado a 142 km/h y en Xert a 134, según ha informado 112 Comunitat Valenciana en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En total, 15 municipios de la Comunitat Valenciana han superado las rachas de viento de 100 kilómetros por hora. En Castellón, han sido las localidades de Xodos (145); Xert (134); Lucena (123); Olocau del Rey (122) y Sant Mateu (111).

En la provincia de Alicante, han sido Alcoi Menejador (142); Villena, en la Sierra de la Villa (124); Confrides, en la Cim d'Aitana (121); Xixona (118) y Castell de Guadalest (103). En cuanto a Valencia, la Font de la Figuera ha registrado los 130 km/h; Buñol (125); Ayora (108); Sollana (106) y Teresa de Cofrentes (104):

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón no ha notificado ninguna incidencia, al igual que el consistorio de Castelló de la Plana; mientras que el Consorcio Provincial de Alicante ha informado de dos avisos.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Valencia ha informado de que ha actuado en unos 25 servicios, todo ellos relacionados con la retirada de placas, carteles, elementos de fachada y árboles, con avisos generalizados por el global de la provincia. En ningún caso se han reportado daños personales.