Las rachas de viento superan los 85 km/h en Pego (Alicante) y los 60 km/h en València

Archivo - Varias palmeras son afectadas por el viento - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento registradas durante este lunes en la Comunitat Valenciana han superado 85 kilómetros por hora en la localidad alicantina de Pego y 61 en la ciudad de València.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con datos hasta las 17 horas, las rachas han registrado 85 km/h en Pego, 72 en Vilafranca (Castellón), 69 en Morella (Castellón), 68 en el aeropuerto de Valencia, 67 en el aeropuerto de Alicante-Elx y en Miramar (Valencia).

Seguidamente figuran las rachas de viento alcanzadas en València (61 km/h), la localidad alicantina de Alcoi (58), las valencianas de Jalance y Bicorp (57) y la alicantina de Xàbia (56).

A consecuencia del viento se han visto columnas de humo de un incendio de vegetación en Oliva (Valencia) muy inclinadas hacia el mar, lo que denota el fuerte poniente que ha soplado en la zona durante la tarde.

AVISOS ESTE MARTES EN CASTELLÓN

Para este martes 25 está activado el aviso naranja por viento en el interior norte de Castellón entre las 6 y las 17 horas, amarillo en el litoral norte y el interior sur de la provincia durante las mismas horas. También está el aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 16 y las 00 horas en todo el litoral castellonense.

Además, Aemet prevé que durante la próxima madrugada pase un frente por el centro de la Comunitat Valenciana que podría dejar alguna lluvia débil entre la una y las siete de la mañana.