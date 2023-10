La RACV hará "lo antes posible" el informe sobre el nombre de València para "recuperar lo que existía antes"

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) hará "lo antes posible" y para "recuperar lo que existía antes" el informe sobre el nombre de la ciudad de València que el Ayuntamiento solicitará a esta institución después de que haya propuesto la denominación Valencia/Valéncia.

Así lo ha indicado este lunes en representación de esta entidad, Luis Miguel Romero Vilafranca tras la reunión que él y representantes de Lo Rat Penat, el Ateneo Mercantil y el Casino de la Agricultura han mantenido con la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, para hablar de los actos del 9 d'Octubre.

Romero Vilafranca ha señalado tras esta entrevista, como portavoz de las cuatro entidades y preguntado por si han hablado de la propuesta de nombre para la ciudad aprobada en el último pleno municipal por el equipo de gobierno del PP y por Vox, que la primera edil les ha indicado que "va a pedir un informe a la RACV" al respecto.

Luis Miguel Romero Vilafranca ha señalado que este "ya en su día se hizo", pero ha resaltado que "se volverá a hacer y se le volverá a enviar" al Ayuntamiento. Ha añadido, respecto a la elaboración de ese documento, que no se ha hablado de plazos porque la de este lunes ha sido "una reunión general".

No obstante, ha afirmado que la RACV hará el informe "lo antes posible". Preguntado por la postura de esta institución respecto al nombre de la ciudad, Romero Vilafranca ha aseverado que "es recuperar lo que existía antes". "No lo que se metió por el tripartito", ha apuntado en alusión al ejecutivo progresista y en defensa del nombre en valenciano con el acento cerrado en la e.

En el encuentro con María José Catalá han participado también el presidente de la Real Academia de Cultura Valenciana, José Luis Manglano de Mas; el presidente de Lo Rat Penat, José Vicente Navarro; la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, y el presidente del Casino de Agricultura, Manuel Sánchez Luengo.

Antes de la reunión y durante la visita que ha hecho al mercado del Grao, la primera edil ha detallado que el objetivo de la entrevista no era hablar de ese informe sino de los actos del Día de la Comunitat Valenciana. Así, ha precisado que en la reunión no iba a formalizar la petición de ese documento. "No, hoy no. Hoy vamos a hablar del 9 d'Octubre", ha dicho.

"No me reúno hoy por el tema del topónimo, me reúno por las celebraciones del 9 d'Octubre. La Real Academia de Cultura Valenciana conjuntamente con la Ateneo Mercantil, con la Real Casino de Agricultura y con la Rat Penat vienen todos a trabajar conmigo sobre el tema de los actos conmemorativos" del Día de la Comunitat Valenciana.

"EL EXPEDIENTE CONTINUARÁ SU CAMINO"

María José Catalá ha aseverado respecto al informe que ha anunciado que pedirá a la RACV que ese "es un expediente que continúa su marcha". "Yo no me reúne hoy por el tema del topónimo", ha subrayado.

"Me imagino que el expediente del topónimo continuará su camino. En su día ya se dijo que a la RACV se le solicitaría un informe, pero no es el motivo de la reunión", ha insistido la responsable municipal.