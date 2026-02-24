Rafa Company dimite de la dirección del MuVIM

Archivo - Fachada del Museu Valencià de al Il·lustració i la Modernitat (MUVIM) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) ha presentado su dimisión al frente del centro cultural de la Diputació de València.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la corporación, la renuncia de Company se ha comunicado ya mediante registro de entrada junto a la petición del hasta ahora responsable del museo para reincorporarse a la plaza de conservador.

En este sentido, desde la administración provincial hacen notar que esa plaza de conservador del MuVIM queda amortizada en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se va a aplicar. No obstante, avanzan que se van a iniciar conversaciones con los sindicatos para explorar la posibilidad de que Company --que está próximo a la jubilación-- pueda permanecer en dicho puesto.

"Nuestro deseo es acabar de la mejor manera posible", aseveran fuentes de la corporación, que apuntan que la salida del director se produce después de que este les trasladara que "no se siente capacitado" para continuar con los planes de futuro previsto por la Diputación para el MuVIM.

Precisamente, la dimisión de Company activa la búsqueda de la persona que estará a partir de ahora al frente del museo. Cabe recordar que el centro va a experimentar una reconversión y pasará a denominarse 'MuVIM-Museu d'Art de la Diputación'.

Dar prioridad a los cuantiosos fondos artísticos que la Diputació de València custodia en la localidad de Bétera y configurar un programa de exposiciones itinerante que llegue a los municipios son los dos puntos clave que se buscan en el próximo máximo responsable del MuVIM.

El equipo de gobierno de la Diputación ha propuesto una reorganización del área de Cultura --dentro de la revisión "técnica" de la estructura interna de esta institución-- que contempla dos grandes bloques: uno de gestión museística que integra sus tres museos --el MuVIM, el Museu Valencià d'Etnologia (L'ETNO) y el de Prehistòria-- y otro de gestión cultural abierta a los municipios y que contará con un director del que dependerán tres secciones específicas.

ABIERTA A OTRAS ADMINISTRACIONES

Tras la renuncia de Rafa Company, se iniciará un procedimiento administrativo para nombrar sucesor. Se trata de una plaza de director que permite la libre designación y abierta a otras administraciones, como el resto de las de dirección de todas las áreas de esta institución.

El puesto debe ser ocupado por un funcionario del nivel A2-26 o superior. Actualmente, la plaza estaba ocupada por el propio Company y para poder iniciar el proceso de provisión previamente debía quedar libre, lo que ahora sucedido con su renuncia.

El objetivo de la institución que dirige Vicent Mompó y del área de Cultura a cargo del diputado Paco Teruel es que la incorporación de la persona elegida se lleve a cabo lo antes posible para potenciar al centro cultural, remarcan.