Rafa Simó será el candidato del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Castelló

Rafa Simó será el candidato del PSPV a la Alcaldía de Castelló - PSPV-PSOE

CASTELLÓ 7 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ya es oficialmente el candidato a la Alcaldía de la capital de la Plana tras finalizar este lunes el plazo para la presentación de aspirantes en el proceso de primarias, en el que su candidatura ha sido la única registrada.

Rafa Simó asume la responsabilidad de ser el alcadable por el PSPV en Castelló con el objetivo de recuperar el Gobierno municipal para dejar a las nuevas generaciones "un lugar mejor donde vivir". Con esta motivación, el dirigente socialista ha defendido un proyecto colectivo para Castelló. "Quiero a Castelló, pero no creo que sea suficiente decir que somos 'la millor terreta del món', tenemos que trabajar cada día para que lo sea de verdad y esto solo se consigue con un Ayuntamiento que ponga a las personas en el centro", ha dicho.

Simó ha insistido en que su proyecto representa la alternativa "progresista fuerte y sólida que merece Castelló" frente a las derechas que dejan la ciudad "en manos de la especulación" y "abandonan" los barrios y a los vecinos "a su suerte". "Castelló merece más, merece un gobierno que se ocupe de los problemas reales de la gente", ha señalado el líder socialista, para quien la vivienda, los cuidados y la recuperación de los barrios son los tres pilares fundamentales de acción política.

En este sentido, Simó ha afeado al Gobierno de Carrasco que "el Ayuntamiento no puede ser una empresa de espectáculos y comunicación para la proyección personal de la alcaldesa, tiene que estar al servicio de la gente y responder a sus problemas".

RESPALDO DE LA MILITANCIA

En clave interna, Simó ha contado con el respaldo de la militancia en las sucesivas asambleas desde que asumió la Secretaría General de la agrupación local. Durante este periodo, Simó ha revitalizado la actividad del partido, ha impulsado la participación ciudadana y ha construido un proyecto de ciudad participado y arraigado en la realidad social.

Con el apoyo de la militancia y tres años de trabajo intenso en la Casa del Pueblo y a pie de calle, Rafa Simó se postula como la alternativa para recuperar un gobierno que "cuide de verdad" y que esté al servicio de la mayoría.