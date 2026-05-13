Rafael Patxot, nuevo consejero delegado de Levantina Group

Archivo - Imagen de archivo de la sede de Levantina en Novelda (Alicante) - LEVANTINA GROUP - Archivo

ALICANTE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la compañía de mármol Levantina Group, con sede central en Novelda (Alicante), ha nombrado a Rafael Patxot como nuevo consejero delegado del grupo, según ha informado la empresa en un comunicado.

Patxot sustituye a Fernando Soriano, "que ha decidido emprender un nuevo proyecto profesional tras culminar una etapa decisiva al frente de Levantina, durante la cual ha liderado la transformación, reorganización y fortalecimiento operativo del grupo", ha apuntado.

Desde la compañía de mármol han trasladado que Soriano "seguirá vinculado al proyecto como miembro del consejo de administración, garantizando la continuidad en la ejecución del plan estratégico".

Así, Patxot se incorpora a Levantina Group "con la prioridad de capitalizar la sólida plataforma construida durante la fase de transformación e impulsar la próxima etapa de crecimiento de la compañía".

"AMPLIA EXPERIENCIA"

Según la empresa, Patxot "aporta una amplia experiencia en dirección general y dirección comercial en sectores industriales como equipamiento y acabados para la construcción, componentes de automoción, transformación de plásticos, maquinaria para la industria alimentaria y petroquímica".

"A lo largo de su trayectoria, Patxot ha ocupado puestos de alta responsabilidad en ES Group, BOA Group, APV Group y BP Chemicals, liderando procesos de transformación, gestión del cambio, desarrollo comercial, expansión internacional y la construcción de posiciones de liderazgo en el mercado, una experiencia directamente relevante para la nueva etapa de crecimiento de Levantina", ha agregado.

Patxot ha precisado que se incorpora a Levantina Group "en un momento en el que el reposicionamiento operativo está completado y la compañía está preparada para crecer". Además, se marca como "prioridad" ejecutar, "con continuidad, la hoja de ruta y el plan de crecimiento diseñados por el consejo de administración, Fernando Soriano y el equipo directivo".

"El compromiso con nuestros clientes, el trabajo en equipo y la dedicación constante a ofrecer el mejor servicio y producto del mercado serán clave para desplegar el potencial de crecimiento de Levantina y generar valor sostenible para todos nuestros grupos de interés", ha afirmado.

"TRANSFORMACIÓN"

Levantina Group ha subrayado que inicia "una nueva etapa de crecimiento tras completar con éxito su transformación operativa". "Con un plan estratégico claro, una organización más sólida y eficiente y un equipo directivo cohesionado, la compañía está ahora preparada para centrarse en la expansión, el desarrollo comercial y la creación de valor sostenible en sus mercados internacionales", ha remarcado.

La mercantil ha abundado en que Fernando Soriano "se incorporó a Levantina Group en un momento especialmente exigente, con un mandato claro" de "transformar, reorganizar y fortalecer la compañía", y que, "con el apoyo del consejo de administración y del equipo directivo, esa transformación operativa se ha ejecutado plenamente, dejando al grupo en una posición competitiva notablemente más sólida".

En este sentido, ha hecho hincapié en que esta etapa se caracteriza por "hitos alcanzados", que, en conjunto, "marcan el cierre de la reestructuración". Entre ellos, se incluyen "definición y despliegue de un plan estratégico claro para los próximos años", "reorganización del negocio, incluyendo la salida de actividades no estratégicas y el redimensionamiento y reenfoque de determinadas unidades" y "consolidación del proyecto Techlam como pilar fundamental de la oferta del grupo".

También una "transformación de la organización comercial e implantación de una nueva política de precios", la "definición de un portafolio de productos renovado y más competitivo" y la "configuración de un equipo directivo sólido y cohesionado, plenamente alineado con la ejecución del plan estratégico".

"Con estos cimientos consolidados, Levantina Group inicia ahora una nueva etapa centrada en el crecimiento, el impulso comercial y la consolidación de su liderazgo internacional en los sectores de la piedra natural y la piedra sinterizada", han sostenido desde la empresa.

Soriano ha hecho balance de esta etapa: "Ha sido una etapa de trabajo intenso, transformación y compromiso colectivo. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos: una compañía más estructurada, con una estrategia clara, un equipo directivo sólido y una hoja de ruta definida para los próximos años".

"La fase de transformación está concluida, y Levantina está preparada para abrir un nuevo capítulo de crecimiento. Mi decisión de dejar las funciones ejecutivas responde a una oportunidad profesional de especial relevancia, pero seguiré vinculado a Levantina Group a través del consejo de administración y continuaré apoyando al equipo y al proyecto con el mismo compromiso", ha apuntado.

"COMPAÑÍA MÁS FUERTE Y MEJOR ORGANIZADA"

Desde el consejo de administración de la empresa de mármol han expresado su "agradecimiento" a Soriano por "el liderazgo, el compromiso y la dedicación demostrados a lo largo de la transformación".

"Queremos agradecer sinceramente a Fernando Soriano su liderazgo durante una etapa especialmente importante para Levantina Group. Fernando ha desempeñado un papel decisivo en la transformación del grupo y deja una compañía más fuerte y mejor organizada, con la transformación operativa plenamente completada y preparada para iniciar una nueva etapa de crecimiento. Respetamos plenamente su decisión y valoramos especialmente que vaya a permanecer vinculado al proyecto a través del consejo", ha señalado Frits Willem Prakke, presidente del consejo de administración.

Y ha sentenciado: "Levantina Group cuenta hoy con un equipo directivo sólido, un plan estratégico claro y el liderazgo de un nuevo consejero delegado, Rafael Patxot, para impulsar la próxima etapa de crecimiento y consolidación que se abre ahora que la transformación está completada".