La RAG reconoce a Alicante por su labor como Capital Española de la Gastronomía en 2025 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Gastronomía Española (RAG) ha reconocido este lunes a Alicante por su labor este año como Capital Española de la Gastronomía, en un acto institucional celebrado en el Salón Azul del Ayuntamiento.

Al evento han asistido el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, los presidentes de las academias española y valenciana, Luis Suárez de Lezo y Sergio Terol, respectivamente, además de concejales de la corporación y representantes del sector turístico y hostelero, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

El primer edil ha señalado que "se han cumplido con creces los objetivos marcados en el año de la capitalidad, que está siendo un éxito indiscutible para la ciudad, para el turismo y para la hostelería y que ha servido de homenaje a productores, mercados y profesionales del sector", al tiempo que "ha ayudado a internacionalizar la marca".

Además, ha puesto de relieve la "implicación del sector, sin la que hubiera sido imposible llevar adelante todas las actividades de la capitalidad". "Vamos a mantener el nivel y la colaboración, vamos a seguir trabajando juntos después de dar el relevo a finales de enero en el próximo Fitur porque nos seguimos sintiendo capital gastronómica", ha agregado.

En esta línea, ha resaltado: "Hace ya tiempo que trabajamos por la calidad más que por la cantidad y tenemos una cultura gastronómica consolidada, la diferencia es que ahora nos lo creemos y demostramos lo que somos".

"ESFUERZO Y TALENTO"

Por su parte, el presidente de la Academia Española de la Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, ha destacado que "el año de Alicante como Capital Española de la Gastronomía está siendo fantástico" y ha animado al consistorio a "seguir en esta línea de poner la gastronomía en el centro en beneficio de todos".

Suárez de Lezo ha puesto en valor el "peso de la gastronomía en la economía española", ya que "representa el 27 por ciento del producto interior bruto (PIB) y el 31% del empleo, mientras que el 30% de los turistas nos eligen por la gastronomía como primer motivo de su viaje".

"En Alicante tenéis la suerte de que por vuestro emplazamiento y clima disfrutáis del mejor producto mediterráneo pero también hay detrás mucho esfuerzo y talento de generaciones para llegar al lugar en el que os habéis posicionado", ha argumentado.

El presidente de la Academia de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana (AGCV), Sergio Terol, ha explicado que "Alicante es un crisol de culturas que han propiciado que hoy en día disfrutemos de un recetario rico y diverso que se ha convertido en una seña de identidad".

Por otro lado, la concejala de Hostelería, Comercio y Mercados, Lidia López, ha afirmado que "este año como Capital Española de la Gastronomía supone un orgullo colectivo porque se reconoce al territorio, a la identidad y a un sector que ha demostrado que es capaz de crecer y transformarse". "Alicante vive un momento extraordinario y la gastronomía es un símbolo de lo que somos fruto del esfuerzo y la profesionalidad", ha añadido.

Al acto han asistido representantes de las asociaciones turísticas y hosteleras de la ciudad como la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos (APHA), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APHEA), la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), la Asociación Mujeres en Gastronomía (MEG), la DOP Vinos de Alicante, la Asociación por el Turismo de Cruceros y "reconocidos chefs" como Pablo Montoro y Dani Frías, entre otros.