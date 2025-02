Raga, sobre su posible candidatura para liderar el PSPV provincial de Valencia: "Diré mañana lo que tenga que decir"

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Riba-roja del Túria (Valencia), Robert Raga, ha asegurado que a partir de mañana, una vez finalizado el 15º Congreso del PSPV-PSOE celebrado este fin de semana en València, dirá "lo que tenga que decir", preguntado por su posible intención de presentar candidatura a la secretaría general del PSPV de la provincia y, de este modo, disputar el cargo al actual líder provincial y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

En declaraciones a los medios a su llegada este domingo al 15º Congreso del PSPV, ha subrayado que ahora este momento de "proclamar las candidaturas que han sido votadas" y también, sobre todo, de "lanzar un mensaje para gobernar en 2027 o cuando Mazón" quiera. "Estamos preparados y engrasados", ha considerado Raga, que ha valorado que Diana Morant ha conformado "una muy buena" ejecutiva.

Preguntado por la salida de Bielsa del máximo órgano de dirección del partido, el primer edil de Riba-roja ha sostenido que se trata de un "tema democrático y estatutario" y ha señalado que los procesos de primarias, en caso de haber más de un candidato para la secretaría general del PSPV de la provincia de Valencia, son "abiertos".

"Si hubiera más, iríamos a votar y no pasa nada... dos, tres, los que hayan", ha expresado Raga, que ha reivindicado que el PSOE es un partido "súper democrático" y, por ello, ha considerado que las primarias "nos engrandecen como partido".

Sobre la conformación de la ejecutiva de Diana Morant, ha indicado que han habido "compañeros que no han entrado en la dirección" porque, al final, "siempre se queda gente fuera que quería estar y no entra". "Pero eso es un tema siempre histórico en los congresos, no están todos los que tienen que estar, pero están los que ha decidido la dirección", ha zanjado.