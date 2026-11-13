Rajoy espera que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno: "Es imprescindible un cambio político"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (c), este viernes en Alicante- ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, espera que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el próximo jefe del Ejecutivo español después de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha defendido la propuesta del PP para el país. "Es imprescindible un cambio político", ha aseverado.

Así se ha expresado en un acto de campaña con jóvenes celebrado este viernes en Alicante, en el que también han participado el 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de la Diputación y de la formación 'popular' a nivel provincial y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; y el primer edil de la capital alicantina, Luis Barcala.

Igualmente, han asistido la cabeza de lista del PP por Alicante al Congreso, Macarena Montesinos; y la número uno al Senado por la provincia, Eva Ortiz. El encuentro, celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), lo ha conducido la concejala Cristina Cutanda.

Durante su intervención, Rajoy ha destacado la "experiencia" y "palabra" de Feijóo, a quien ha defendido como próximo presidente, y ha criticado al Gobierno, al que se ha referido como "Frankenstein", y también al PSOE.

"Cada día aparece una cosa nueva y peor", ha espetado, al tiempo que se ha referido al exministro José Luis Ábalos, que actualmente está en prisión, al asegurar que "para dar lecciones hay que estar muy seguro" y que "lo mejor es callarse".

En este sentido, el expresidente espera que después del 29 de noviembre haya un Ejecutivo "en condiciones de gobernar" y que pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Al respecto, ha dicho que "puede haber una prórroga, pero no" se puede estar "toda" una legislatura sin sacar adelante cuentas.

Rajoy ha abogado por "recuperar la calidad de la democracia", que, según sus palabras, "no es solo votar", sino tener otros principios como el "pluralismo político" y las "libertades y los derechos individuales" o las libertades de "expresión y opinión", "el Estado de derecho", la "independencia de los jueces" y realizar "controles" al Gobierno.

JUECES

Además, ha asegurado que el Gobierno de Sánchez está "enfrentado a todo el Poder Judicial" y que algunos se dedicaban a investigar a jueces, fiscales y miembros de otros partidos: "En España parece ser que una serie de personas [...] fueron a contratar a unos señores que parece que traficaban con drogas para eliminar a una jueza".

El expresidente también quiere "terminar" con la "polarización y división" que hay en España y que no se daba, según cree, desde 1978. Así, ha señalado que en "los grandes temas nacionales ha habido acuerdo", como la Constitución o la entrada en el euro.

Según Rajoy, tiene que haber un presidente que trate de llegar a acuerdos, porque "lo más importante es el interés general" y "no" el del partido al que represente. Igualmente, sobre partidos que creen que el estado autonómico no sirve, se ha preguntado "qué broma es esta".

VIVIENDA

En cuanto al "problema" de la vivienda, el expresidente ha asegurado que el Gobierno de Sánchez en ocho años "no ha hecho nada", "cero viviendas".

Considera que, en esta materia, hay un "problema" de "regulación". "Hay que tomar decisiones para desregular y para quitar de la administración española la brutalidad de normas de todo tipo", ha apostillado.

Según ha afirmado, muchos promotores le han dicho que no hay gente cualificada para hacer viviendas y que también hay un "problema de impuestos". Cree que debe haber un acuerdo entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, al que también se tendría que incorporar la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para "hacer todos lo mismo".

CEUTA

Respecto a inmigración, Rajoy ha reprochado al Gobierno que, bajo su punto de vista, haya tenido la política de "que entre el que quiera" y ha criticado a quienes hacen "demagogia" y usan la inmigración como "munición electoral".

"Si entran 80.000 personas a Ceuta, lo procedente es que vuelvan a Marruecos por el mismo sitio por el que entraron", ha espetado sobre la entrada masiva de personas migrantes que hubo en la ciudad autónoma.

HUELGA GENERAL

Rajoy también ha afirmado que ve en la huelga general del pasado miércoles algo "disparatado" y ha asegurado que su Gobierno, que presidió entre 2011 y 2018, hasta que prosperó la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa por primera vez, tuvo que hacer un "esfuerzo" en un momento en el que España, ha aseverado, estaba "al borde de la quiebra" tras la "herencia" del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

"A los sindicatos hay que felicitarles por su capacidad de innovación", ha manifestado sobre la huelga, que, según considera, se hizo "contra la oposición", fue "política" y no sirvió "para nada". Incluso se ha referido a esa jornada como "el acto político más caro de toda la campaña".

LLORCA, PÉREZ Y BARCALA

Antes de la intervención de Rajoy, ha tomado la palabra Pérez Llorca, quien ha defendido los tres últimos años de gobierno de la Generalitat y las políticas impulsadas allí. "El dinero lo tenéis que tener vosotros en el bolsillo", ha indicado a los jóvenes presentes en el acto.

El jefe del Consell ha criticado que algunos anuncien "paguitas", ya que para pagar las "de todo el mundo" eso significa que parte de su "esfuerzo" se va a destinar a gente "que no se esfuerza", según ha manifestado.

Tras ello, ha pedido fomentar la "cultura del esfuerzo" y se ha mostrado "convencido" de que España es "responsable" y que el 29 de noviembre dirá a Sánchez "vete a casa" y apostará por Feijóo.

Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Alicante y de la Diputación ha manifestado que Rajoy inspiró "confianza" a un país y se ha referido a los argumentos que usó el PSOE para una moción de censura "incalificable".

Cree que "el cambio es muy necesario" para dar oportunidades a los jóvenes y a los que desarrollan sus vidas en el país, que, bajo su punto de vista, se ha transformado "muy a peor" en los ocho años en los que "el sanchismo ha tratado de apoderarse de todo".

Finalmente, Barcala ha señalado que una de las primeras visitas que recibió tras su llegada a la alcaldía fue la de Rajoy, cuando todavía era presidente del Gobierno, y ha asegurado que siempre ha tenido en cuenta su "sabio consejo".

El primer edil alicantino ha agradecido a Rajoy su asistencia y ha citado, en tono de humor, amable y distendido, la intervención en la que el expresidente se refirió a él como "querido alcalde de Alicante, que así se llama". Igualmente, ha reconocido que ve "paralelismos" en la actualidad con cuando Rajoy "se tuvo que hacer cargo" del país.

UN CAFÉ EN LUCEROS

Antes del acto en el ADDA, Rajoy, Pérez Llorca, Pérez y Barcala, entre otros, han estado en una carpa que el PP ha instalado en la avenida Maisonnave de la capital alicantina, donde incluso se han hecho fotos con personas que se han acercado hasta allí.

Tras estar en la carpa, han realizado un recorrido a pie hasta la emblemática plaza de Luceros, que es donde se disparan las tradicionales mascletás de Fogueres, y también han aprovechado que pasaban por allí para tomar un café en una terraza antes de ir al encuentro con jóvenes.