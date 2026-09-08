Rambleta abre temporada: más de 110 propuestas valencianas y una amplia programación nacional e internacional

La Rambleta presenta la nueva programación - LA RAMBLETA

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rambleta abre el telón de su temporada 2026- 2027 con más de 110 propuestas y actividades solo de creación valenciana, a la que se suma una amplia programación nacional e internacional que, en conjunto, abarca artes escénicas, música, humor, cine, exposiciones, pensamiento y actividades para público familiar.

La sala ha presentado este martes la nueva programación, que incluirá a nombre como Blanca Portillo, Carolina Yuste, Hiba Abouk, Joe Jackson, José González, Eliades Ochoa o María del Mar Bonet.

En concreto, la escena valenciana sumará 60 funciones, junto a una amplia representación de artistas y proyectos valencianos en la programación musical, expositiva y de Factoría Rambleta y reunirá propuestas que abordan cuestiones sociales, políticas y personales desde lenguajes escénicos muy diversos.

Entre ellas, 'El cos', de la compañía valenciana A Destajo, un monólogo protagonizado por Sabina Hervàs que sitúa al espectador en el 29 de octubre de 2024, cuando una mujer, aislada por el barro, la oscuridad y la falta de comunicación, trata de sobrevivir mientras el agua comienza a entrar en su casa.

También podrán verse 'La libertad se toma', del Colectivo Soberanas, una propuesta multidisciplinar que convierte el viaje en una reflexión sobre la libertad femenina inspirada en mujeres que desafiaron las normas de su tiempo; 'El acontecimiento', de La Perra Coja, primera adaptación teatral en España de la novela autobiográfica de Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022, autorizada por la propia autora;'Dutxa', de Cia Manía, una comedia que convierte una caída doméstica en una reflexión sobre cómo vivimos, el tiempo y las decisiones que tomamos; y 'El gran sarau', de La In.Conscient Teatre, que enfrenta a dos antiguos compañeros de profesión a un dilema ético sobre la amistad, la responsabilidad y el precio del éxito.

La temporada acogerá además el cierre de gira de 'Eclipsi Total', la coproducción de Pont Flotant junto a Rambleta, que regresa al escenario donde inició su recorrido tras cosechar el reconocimiento de la crítica y el Premio Max a la Mejor Autoría Teatral, entre otros galardones.

La danza valenciana estará presente con el estreno absoluto de 'Nomad', de Takiri Art Company, una propuesta de danza y teatro físico que explora el tránsito entre lo físico y lo filosófico, lo visible y lo invisible, a través del cuerpo, la voz y la iluminación; y con la sexta edición de la Gala de Dansa Internacional Valenciana, que volverá a reunir a bailarines de la escena valenciana e internacional.

Rambleta mantendrá asimismo su colaboración con los festivales de artes escénicas de la ciudad. De la mano de Russafa Escènica llegará 'El Testamento', de Zum- Zum Teatre, Premio FETEN 2023 a la Mejor Dirección y Drac d'Or a la Mejor Dramaturgia en la Fira de Titelles de Lleida. Dentro del Festival Circuito Bucles podrá verse 'Within A Thousand Suns', de The Slippery Art Project, mientras que la colaboración con el Festival 10 Sentidos continuará en su 16.ª edición con un nuevo espectáculo en Rambleta.

LA ESCENA NACIONAL E INTERNACIONAL

Por su parte, la programación nacional e internacional reunirá también a destacados nombres de las artes escénicas, con montajes dirigidos por Andrés Lima, Sergio Peris- Mencheta, Juan Carlos Fisher o Yayo Cáceres; textos de Duncan Macmillan, Ramón del Valle-Inclán o Stefano Massini; intérpretes como Hiba Abouk, Miki Esparbé, Blanca Portillo, Carolina Yuste o Eneko Sagardoy; y, en el ámbito de la danza, el bailaor Eduardo Guerrero y la compañía Mercedes de Córdoba.

Hiba Abouk protagonizará 'Cucaracha', de la dramaturga escocesa Sam Holcroft, dirigida por Julián Fuentes Reta, una obra que sitúa al espectador en un aula donde la guerra irrumpe en la vida cotidiana para preguntarse si la educación puede salvarnos.

La programación escénica incluirá también propuestas vinculadas al Carnaval de Cádiz, como 'Universo Cadi', mientras que 'Madres', escrita y dirigida por Elena Díaz Barrigón, reunirá a cinco mujeres que quedan encerradas en un colegio y cuyo aislamiento acaba convirtiéndose en una catarsis en torno a las luces y sombras de la maternidad.

Miki Esparbé protagonizará 'Las cosas extraordinarias', el éxito internacional del dramaturgo británico Duncan Macmillan, dirigido por Pau Roca, una comedia que aborda la depresión desde el humor y reivindica el poder de los pequeños gestos cotidianos. La programación de diciembre se completará con los ballets clásicos 'El lago de los cisnes' y 'El Cascanueces'.

Yllana volverá a Rambleta con 'GOOL', una comedia gestual ambientada en el universo del fútbol con el inconfundible humor de la compañía, mientras que 'Fedra en los infiernos', dirigida por José María del Castillo y coproducida por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ofrecerá una reinterpretación contemporánea del mito clásico protagonizada por Lydia Bosch, Julio Peña y Alejandro Albarracín.

A continuación llegarán 'Los días titánicos', producción de Teatro de La Abadía y Emilia Yagüe Producciones dirigida por Beatriz Jaén; 'Farsa y licencia de la reina castiza', de Ramón del Valle-Inclán, dirigida por Ana Zamora para el Teatro Español y Nao d'amores; y 'La desconquista', de Ron Lalá, con dramaturgia de Álvaro Tato y dirección de Yayo Cáceres, una comedia musical en verso que revisita el descubrimiento de América tendiendo un puente entre el siglo XVI y la actualidad para reflexionar sobre cuestiones como las migraciones, las fronteras o el poder.

Completan este recorrido 'Las gratitudes', adaptación teatral de la novela de Delphine de Vigan dirigida por Juan Carlos Fisher y protagonizada por Gloria Muñoz, Macarena Sanz y Rómulo Assereto, que sitúa la memoria, la vejez y el agradecimiento en el centro del relato; 'Fronteras', del dramaturgo británico Henry Naylor, dirigida por Andrés Lima e interpretada por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy, que entrelaza las vidas de un fotoperiodista y una joven grafitera siria para reflexionar sobre la guerra, las migraciones y el compromiso personal; 'Debajo de los pies', del bailaor Eduardo Guerrero, una de las principales figuras del flamenco actual; y '7 minutos', de Stefano Massini, dirigida por Sergio Peris-Mencheta y protagonizada por un elenco coral encabezado por Blanca Portillo, un thriller teatral inspirado en un hecho real que convierte una negociación laboral aparentemente insignificante en un debate sobre la dignidad en el trabajo y la defensa de los derechos colectivos.

Con motivo del centenario de la Generación del 27, Rambleta programará 'Poeta (Perdido) en Nueva York', escrito, dirigido e interpretado por Jesús Torres, se construye a partir de los poemas y las cartas que Federico García Lorca escribió durante su estancia en Nueva York; mientras que 'Olvidadas (A las Sinsombrero)', de la compañía Mercedes de Córdoba, reivindica desde la danza y el flamenco a las mujeres artistas y creadoras de la Generación del 27 cuya contribución quedó relegada al silencio y al olvido.

La programación familiar reunirá propuestas de teatro, circo, magia y música y se han programado más de 130 conciertos con proyectos propios y festivales. Además, Factoría Rambleta reforzará esta temporada su programación de pensamiento, divulgación y encuentro con al menos 17 actividades a lo largo del año. Creación contemporánea e ilustración marcan la programación expositiva y habrá asimismo Stand-up, comedia y podcasts en directo