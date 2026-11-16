'La Rata Marieta' cobrará vida en Sala L'Horta para iniciar a los más pequeños en la lectura en valenciano

El personaje de La Rata Marieta - SALA L'HORTA

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La Rata Marieta', la curiosa y valiente roedora de ficción literaria que ha acompañado a varias generaciones de niños y niñas valencianos, cobrará vida este domingo 22 de noviembre de la mano de la compañía L'Horta Teatre.

El espectáculo, que se representará en la Sala L'Horta a las 12.00 horas, está basado en la colección de cuentos de iniciación a la lectura en valenciano desarrollado por la docente Fina Masgrau a partir de un dibujo creado por su compañera Lourdes Bellver en 1990. En aquellos años en los que existía una gran escasez de materiales educativos en lengua valenciana, las aventuras de la Rata Marieta lograron una notable popularidad.

Kika Garcelán ha sido la responsable de adaptar y dirigir esta producción de la compañía valenciana, reconocida en 2023 con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, destacan los responsables de la producción en un comunicado.

'La Rata Marieta' es un espectáculo para público familiar de 3 a 8 años que combina danza, manipulación de títeres, máscaras y teatro de sombras. En escena, la bailarina Andrea Torres y la actriz y música Aurora García Agud acompañan en sus aventuras al personaje principal. El resultado es una propuesta muy estimulante a nivel plástico y, en ese sentido, muy coherente con la línea que lleva a cabo L'Horta Teatre desde hace décadas.

Para construir el material escénico, el equipo estableció un diálogo con las propias autoras de los cuentos. Masgrau y Bellver participaron en los inicios del proceso creativo. La apuesta dramatúrgica de Kika Garcelán parte de una reflexión sobre la naturaleza misma del personaje. En los cuentos de Marieta, la rata no habla: son las situaciones, los dibujos y la narración quienes la rodean y le dan sentido. Trasladar eso al escenario requería encontrar un lenguaje que no traicionara esa esencia.

TEATRO DE SOMBRAS

Para el teatro de sombras, la compañía ha contado con el asesoramiento de Teatres de la Llum, cuya experiencia ha enriquecido el proceso y ha aportado materia escénica al espectáculo. La elaboración de máscaras y títeres ha corrido a cargo de Miguel Hache, con asesoramiento para la manipulación escénica de Jaume Policarpo.

El diseño del espacio escénico y sonoro ha sido responsabilidad de la propia Kika Garcelán en colaboración con Los Reyes del Mambo, con el espacio sonoro firmado por David Alarcón y el vestuario a cargo de Pascual Peris.