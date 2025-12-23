Reabre temporalmente por Navidad un tramo de Giorgeta tras terminar la primera fase de la reurbanización

La alcaldesa, María José Catalá, visita las obras en la avenida Giorgeta acompañada de los concejales de Urbanismo, Juan Giner, y Movilidad, Jesús Carbonell - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha finalizado la primera fase de las obras de reurbanización de las avenidas de Giorgeta y Pérez Galdós, más concretamente unos 300 metros de la avenida de Giorgeta entre la calle de Albacete y la calle de Sant Vicent en el sentido hacia el paseo de La Petxina. El tramo finalizado se reabre al tráfico provisionalmente en Navidad y volverá a cerrarse cuando acabe la festividad de Reyes para poder seguir con el resto de tramos.

Así lo ha confirmado la alcaldesa, María José Catalá, quien ha visitado este martes este tramo acompañada de los concejales de Urbanismo, Juan Giner, y Movilidad, Jesús Carbonell, entre otros.

La alcaldesa ha resaltado que la reurbanización es "la obra urbana más importante que habrá hecho el Ayuntamiento posiblemente en los últimos 40 años", con una inversión de 24 millones de euros.

Asimismo, ha destacado la complejidad de esta actuación y ha reconocido que está generando "dificultades en la movilidad de toda la ciudad", ya que por esta vía transitan 56.000 vehículos diariamente, que "por las obras están desviándose a otras vías principales".

No obstante, ha subrayado la necesidad de las obras para "dignificar toda esta zona de la ciudad" y ha destacado que permitirán que las aceras "pasen de 1,4 metros a entre 3 y 7 metros". Catalá ha destacado que los vecinos ganarán "zonas de aceras, de sombra con un potente arbolado". "Creo que esta va a ser una de las vías que, desde luego, mayor transformación vaya a sufrir", ha indicado.

Catalá ha avanzado que, entre las novedades previstas con esta reapertura provisional, "hemos cambiado el sentido de la calle de Roís de Corella para ganar velocidad comercial para la EMT pero estas obras no son lo que se ve sino sobre todo lo que no se ve. La gran mejora es la que está produciéndose en el subsuelo para todos los vecinos y vecinas, una transformación no solo estética sino también una transformación en suministros y en mejora de los suministros que están bajo tierra y no se ven. Pero son transformaciones muy importantes, sobre todo cuando vienen lluvias y para que los suministros funcionan correctamente".

APERTURA PROVISIONAL DE UN TRAMO DE 300 METROS

En el tramo que este martes se abre provisionalmente se pueden observar las aceras nuevas de entre 3 y 7 metros y una calzada completamente pavimentada, con pintura viaria, alumbrado, semaforización y sistema de riego instalado.

Igualmente se abre un tramo del carril bici entre las calles de Roís de Corella y Giorgeta y, a partir del día 26 de diciembre, se pondrá en servicio también el carril bici de la calle de Joaquín Navarro y el tramo de carril bici de la calle de Sant Vicent entre la Creu Coberta y Joaquín Navarro. También en materia de movilidad se habilitan 79 plazas de motos en la calle de Sant Vicent en los alrededores de la estación Sorolla mientras que la calle de Albacete se habilita con doble sentido para descongestionar la calle de Mestre Sosa hacia la calle de Jesús.

En cuanto a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), la reapertura provisional afectará a las líneas 9 (Estación del Norte-La Torre-Sedaví-El Forn d'Alcedo), 10 (Benimaclet-San Marcel·lí), 64 (Benicalap-Estación Sorolla-Hospital La Fe) y la C3 (Circular Ronda Trànsits). Esta actuación supondrá una mejora en la velocidad de circulación y la regularidad de las líneas de autobús, una reducción de los tiempos de recorrido, un beneficio para las personas usuarias de la línea 64 con 8 minutos de ahorro en los desplazamientos hacia La Fe y también una mejora del tiempo para las personas usuarias de las líneas 9 y 10.

CUMPLIR LOS PLAZOS

La alcaldesa ha asegurado que se están "cumpliendo plazos y, por tanto, se prevé que después del verano de 2026 finalice" la reurbanización. "Todo van a ser ventajas", ha insistido.

Las obras de reurbanización de las avenidas de Giorgeta y Pérez Galdós empezaron el 30 de junio de 2025 con un plazo de ejecución por fases de 14 meses, una finalización aproximada en el último trimestre de 2026 y un presupuesto total de 23,9 millones de euros y que tienen financiación de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation.

En conjunto, se actúa sobre una superficie total de 100.000 metros cuadrados y más de dos kilómetros de longitud. Las obras renuevan por completo el alumbrado, el alcantarillado y la red semafórica. Habrá 15 paradas de autobuses, 26 pasos de peatones y 6,800 metros cuadrados de zonas verdes y tres parques infantiles. Además, las dos avenidas ganarán un carril bici de 2,4 kilómetros de longitud, que será bidireccional y segregado de la calzada.