Reabre al tráfico el puente sobre el río Magro en Carlet tras colapsar en la dana - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El puente sobre el río Magro en Carlet (Valencia), la principal infraestructura de acceso al municipio de la Ribera Alta, ha reabierto al tráfico la tarde de este viernes tras colapsar como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre, según han informado la Diputación de Valencia y Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana en un comunicado.

El acto de apertura de esta infraestructura ha contado con la asistencia de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; la diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari. También han asistido la alcaldesa y diputada de Hacienda, Laura Sáez, miembros de la corporación municipal y vecinos y vecinas de la localidad.

Bernabé ha destacado que "la financiación íntegra de la reparación del puente por parte del Gobierno de España es un claro símbolo de su apoyo inequívoco a la reconstrucción y recuperación de todos los municipios afectados por la dana".

La reparación de la infraestructura se ha llevado a cabo con cargo a las ayudas, que el Ministerio de Política Territorial ha destinado a sufragar el 100 por ciento de la reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal afectados por la dana, ha apuntado.

La institución provincial ha contado con una inversión de cinco millones de euros del Gobierno de España para la reposición del tramo dañado mediante una réplica de la estructura preexistente, disminuyendo el número de vanos de cuatro a dos y aumentando así la luz de los mismos para ajustarse a la normativa hidráulica actual y la recuperación del tablero mediante vigas prefabricadas doble T apoyadas sobre neoprenos en los dinteles, los cuales se apoyan en dos pilas y estas, sobre una cimentación profunda mediante pilotes.

"Esta intervención ha permitido la reconstrucción del puente tal y como estaba, adaptado a la normativa vigente, manteniendo inalterada la funcionalidad de la estructura, así como su geometría", ha precisado Bernabé. De la inversión de 1.700 millones de euros que el Ministerio de Política Territorial ha destinado a entidades locales, la Diputación de Valencia ha recibido 54,4 millones de euros.

Por su parte, Mompó ha puesto en valor que la reapertura de este puente "no es solo la recuperación de una infraestructura dañada, sino un símbolo de la capacidad de esta provincia para levantarse y seguir adelante". "Cada obra que culminamos es un paso más hacia la normalidad que merecen nuestros vecinos, pero también una garantía de que estamos mejor preparados para afrontar los retos que puedan traer los próximos meses de otoño", ha destacado.

Y ha añadido: "La ciudadanía debe saber que no hemos parado, que trabajamos sin descanso y que nuestra prioridad es devolver la seguridad y la confianza a todos los municipios afectados".

Asimismo, Mazzolari ha señalado que "la máxima prioridad era que el puente estuviera en servicio para el inicio del curso escolar, porque eso implica un incremento sustancial de la movilidad en el municipio". "Cada día son muchos los vecinos que tienen que atravesar esta zona que conecta con la autovía y el polígono industrial", ha afirmado.

"Por ello, una vez que el puente está operativo para el paso de vehículos, las próximas semanas servirán para culminar la obra de manera definitiva con los trabajos finales en el entorno de la infraestructura", ha indicado.

En este sentido, la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha agradecido tanto a la empresa encargada de las obras como al equipo técnico de Carreteras de la Diputación "su sensibilidad a la hora de estructurar los trabajos de manera que se pudiera abrir cuanto antes al tráfico": "Se trata de la vía que más tráfico soporta de toda la ciudad, por lo que su puesta en servicio tendrá un enorme impacto positivo para los carletenses".

La primera edil ha resaltado que "esto va a suponer evitar el rodeo que suponía el paso provisional habilitado por el ayuntamiento para asegurar la conexión de ambos lados del término municipal, por lo que va a suponer un ahorro muy sustancial de tiempo para todos los que cada día van a trabajar al polígono o se tienen que desplazar a otros municipios de la zona".

TRABAJOS

La obra ha consistido en la demolición del tramo dañado y la construcción de un nuevo puente de 45,5 metros de longitud, con una separación entre pilares que prácticamente duplica la existente --de nueve a 20 metros-, lo que "permite aumentar de forma notable la permeabilidad frente a futuras crecidas del río".

Los trabajos han incluido la ejecución de 16 pilotes de 16,5 metros de profundidad y 800 milímetros de diámetro, seis pilares de casi cinco metros de altura y la colocación de diez vigas prefabricadas de 21 metros cada una, además de 450 metros cúbicos de hormigón y 60 toneladas de acero.

De forma paralela, se ha reconstruido el mirador de la zona del Malecón mediante un muro prefabricado de ocho metros de altura, sustentado por 30 pilotes de 16,5 metros, que ha requerido 3.200 metros cúbicos de relleno, 525 metros cúbicos de hormigón y 35 toneladas de acero.

La actuación se ha completado con obras complementarias de reparación y consolidación en el resto del puente, así como la reposición de los servicios básicos afectados: agua potable, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.