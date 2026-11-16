Un rebaño volverá a recorrer el campus de la UA este martes

Archivo - Imagen de archivo de un rebaño en el campus de la Universidad de Alicante (UA) - UA - Archivo

ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) retomará este martes la jornada Cañada Real UA 2026, aplazada con motivo del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y el posterior luto oficial. La programación incluirá el tradicional paso de un rebaño de ovejas por la vía pecuaria que atraviesa el campus, previsto a partir de las 11.00 horas, y varias conferencias durante la tarde.

El recorrido del rebaño seguirá el itinerario de años anteriores. La marcha comenzará en el paso de la Cañada Real y continuará por la vía que conduce al campus de los Institutos Universitarios, atravesará el recinto universitario y finalizará junto a la escultura de la mano.

Esta actividad recupera de forma testimonial el uso ganadero tradicional de esta vía pecuaria y recuerda la vinculación histórica entre la trashumancia, el territorio y la conservación del patrimonio rural, según ha destacado la UA en un comunicado.

Las conferencias de la tarde se celebrarán en la Facultad de Derecho y abordarán distintos aspectos relacionados con el pastoreo, la ganadería extensiva y la conservación del patrimonio trashumante, de acuerdo con el programa de las jornadas.

Esta sesión forma parte de las jornadas Cañada Real UA 2026, que este año llevan por título 'Mujeres, tradición y ciencia en el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores', en el marco de la conmemoración internacional promovida por Naciones Unidas.

La iniciativa pone el foco en la contribución de las mujeres al pastoreo y la ganadería extensiva, así como en la importancia de estas prácticas para la biodiversidad, la gestión sostenible del territorio y la prevención de incendios forestales.

Las jornadas están organizadas por la Cátedra AVANT-UA, el Instituto Interuniversitario de Geografía, el Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, el Departamento de Geografía Humana, el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (Cibio), el Cercle d'Estudis Sequet però Sanet (Cercle), la Red ICE-UA Letras Trashumantes y el proyecto Paisajes Vivos (CIAICO/2026/333), con la colaboración de distintas instituciones y entidades vinculadas al ámbito universitario, el desarrollo rural y la conservación del patrimonio natural y cultural.

La UA desarrolla desde 2007 actividades para contribuir a la salvaguarda de la trashumancia, reconocida en España como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial e inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.