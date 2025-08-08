Recuperan a un niño de 18 meses tras ahogarse en una piscina privada en Elche (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU - GVA - Archivo

ALICANTE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Personal sanitario ha recuperado a un niño de 18 meses tras ahogarse este viernes en una piscina privada ubicada en la localidad alicantina de Elche.

El aviso se ha recibido sobre las 12.00 horas de este viernes, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Al menor se le han comenzado a practicar las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar con asistencia telefónica de Enfermería del CICU hasta la llegada del SAMU, cuyo equipo médico ha continuado con las maniobras de RCP avanzadas y otras técnicas de estabilización hasta que han conseguido recuperarlo.

Posteriormente, el niño ha sido trasladado al Hospital General de Elche y después ha sido derivado al Hospital General Doctor Balmis.

Se recuerda que en la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad https://ses.san.gva.es/es/consells se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.