La Red CdT de la Comunitat Valenciana imparte 538 cursos de formación turística en 2025

CdT de València - GVA

VALÈNCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Red de Centros de Turismo (Red CdT) de la Comunitat Valenciana ha registrado durante 2025 un total de 538 cursos de formación en materia turística, que acumulan 28.446 horas lectivas, dirigidas tanto a profesionales en activo como a personal desempleado interesado en formar parte de este sector, "clave" en la economía turística de la Comunitat Valenciana, según ha informado la Generalitat.

La Red CdT es la herramienta formativa de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, dirigida por Marián Cano, y tiene como objetivo "la mejora de la empleabilidad y la eficiencia de los recursos humanos, la atracción del talento, la investigación, innovación y la promoción de la gastronomía, la hostelería y el turismo".

Por las aulas de los centros que conforman la Red, en toda la Comunitat Valenciana, han pasado durante 2025 un total de 10.085 alumnos, de los que 2.660 participantes han cursado formación online a través del CdT e-formación.

Por provincias, la Red CdT ha impartido 262 cursos en la provincia de Alicante, con un total de 15.455 horas lectivas y 3.790 alumnos; la provincia de Castellón suma un computo de 67 cursos impartidos a lo largo de este año, con 3.370 horas lectivas y un total de 1.116 participantes. Por su parte, en la provincial de Valencia el número total de cursos asciende a 207, con 8.510 horas lectivas y 5.179 alumnos.

Con este "amplio y variado" programa de formación, la Red CdT ha dado respuesta a las necesidades y propuestas formativas que el propio sector profesional demandó a través de los Consejos Asesores de la Red.

LA RED CDT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

En la actualidad, la Red CdT se compone de diez centros que vertebran el territorio de la Comunitat Valenciana: Morella, Castelló de la Plana, València, Gandia, Dénia, Alcoy, Benidorm, Alicante, Elche y Torrevieja, a lo que hay que sumar el CdT e-formación, que hace uso de las metodologías de formación a distancia basadas en el uso de herramientas multimedia y el acceso a través de Internet, con las ventajas que ello conlleva.

Además, la Red CdT imparte formación específica en otros lugares y destinos de la Comunitat Valenciana cuya demanda en cada momento así lo justifica.