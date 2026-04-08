La Red Europea de Música Antigua galardona a Capella de Ministrers por su gira en Taiwán

Capella de Ministrers y The Gleam Ensemble en concierto en Taiwán. - CAPELLA DE MINISTRERS

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La formación valenciana de música antigua Capella de Ministrers ha recibido el Premio de Inclusión y Representación de la Red Europea de Música Antigua (REMA) por la reciente gira realizada en Taiwán, que conmemoraba el cuarto centenario de la llegada y presencia de España en la isla (1626-1642).

La agrupación, dirigida por Carles Magraner, interpretó La Spagna y Quattrocento, programas que dialogan entre el patrimonio hispánico y la memoria histórica en el marco del Festival Internacional de Música Antigua Gleam 2026 que llevaba por lema España 400 años.

La asociación europea ha galardonado un total de seis proyectos innovadores, "impulsados por colaboraciones entre varios actores de la música antigua que destacan por su capacidad para inspirar a la red y su compromiso con cuestiones esenciales: promover prácticas respetuosas con el medio ambiente, fortalecer la cooperación para un sector sostenible y fomentar la inclusión y la representación en todos los niveles de la actividad musical".

La gira, liderada por Capella de Ministrers y Gleam Ensemble, celebraba el 400 aniversario de los primeros contactos entre España y Taiwán "mediante la combinación de investigación y cocreación internacional" asegura REMA, que subraya que el proyecto "reunió a artistas e investigadores de Taiwán, España, Bélgica, Filipinas, Corea y México para reconstruir paisajes sonoros del siglo XVII, integrar tradiciones asiáticas y el repertorio ibérico, y ofrecer un marco equitativo para la cooperación transcontinental al tiempo que fortalece los vínculos institucionales y la visibilidad de los repertorios en ambos continentes".

El grupo dirigido por Carles Magraner arrancó su gira en Taiwán en el National Theater & Concert Hall de Taipéi, uno de los auditorios más prestigiosos de Asia, con el programa La Spagna el 18 de marzo, y con The Gleam Ensemble de Taiwán en el mismo teatro con Quattrocento el día 21 para celebrar el Día Internacional de la Música Antigua. La gira culminó con un concierto en Keelung, ciudad clave en la presencia española en la isla en el marco de los actos conmemorativos del cuarto centenario el 22.

Para estos dos últimos conciertos, Magraner (dirección y vihuela de arco), contó con Èlia Casanova (voz), David Antich (flautas), Robert Cases (guitarra y vihuela), y Pau Ballester (percusión); asimismo, The Gleam Ensemble estuvo integrado por Shio Ohshita (vihuela), Martin Chiang (dulcián y gaita), Yi-Chang Liang (flautas), y Wei Wang (percusión).

Los programas que llevó Capella de Ministrers a Taiwán, La Spagna y Quattrocento, corresponden a los títulos homónimos de dos discos, agotados, que publicó la formación en 2007 y en 2017.

La Spagna es un recorrido por el universo de danzas instrumentales del Renacimiento español y con Quattrocento, con música y danza de la Corona de Aragón en Nápoles en el siglo XV, cuna del Renacimiento, ganó los prestigiosos Premios Internacionales de Música Clásica 2018 (ICMA en sus siglas en inglés), explica la formación en un comunicado.

Los galardones están considerados los Grammy de la música clásica y su jurado está compuesto por miembros de las más prestigiosas publicaciones especializadas europeas que premiaron este álbum, un claro ejemplo de la circularidad entre el estilo popular y el estilo culto del repertorio musical y coreico de la corte aragonesa en los entretenimientos teatrales del Quattrocento napolitano.