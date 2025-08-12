Rescatadas 30 personas tras la localización de dos pateras en Calp y Alicante

Archivo - Efectivos de Cruz Roja en el Puerto de Alicante - CRUZ ROJA ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 personas han sido rescatadas durante la madrugada y la mañana de este martes tras la localización de dos pateras, una en Alicante, con 17 migrantes a bordo, cuatro de ellos menores de edad, y otra en Calp (Alicante), con 13.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido la madrugada de este martes a las 17 personas a bordo de una embarcación "precaria" localizada en Alicante, todas ellas "en buen estado de salud".

Desde la ONG han precisado que la atención a las 13 personas llegadas la mañana de este martes a la costa de Calp se prestará en el Puerto de Alicante, una vez los efectivos policiales trasladen a los migrantes hasta este emplazamiento.