Rescatadas tres senderistas extenuadas que se habían perdido en el Montgó. - CONSORCIO PROVINCIAL

ALICANTE, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han rescatado en la tarde de este martes a tres senderistas, dos de 27 años y una de 36, extenuadas que se habían perdido en el Montgó, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso ha llegado sobre las 15.57 horas y, hasta el lugar del rescate, de difícil acceso, se ha desplazado un Grupo de Rescate con el helicóptero Alpha 1.

Las rescatadas, una a una, han sido subidas por la grúa del Alpha 1 y llevadas al parque de Dénia (Alicante), donde no ha sido necesaria asistencia médica, según las mismas fuentes.