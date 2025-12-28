Rescatado un hombre herido al desprenderse una cornisa en una zona de escalada de Orihuela - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos han rescatado a un escalador que resultó herido al desprenderse una cornisa en el Rincón de Bonanza, en la localidad alicantina de Orihuela.

Según informa el Consorcio provincial, el aviso se recibió sobre las 12:55 horas del sábado y en él se informaba de que un hombre había sufrido daños en el tobillo cuando practicaba escalada.

Bomberos de Orihuela, tras acceder al deportista, realizaron el descenso con la camilla de rescate de montaña para bajar por tramos "escarpados, técnicos y de difícil paso", destaca el cuerpo de seguridad.

El herido fue trasladado a un punto de encuentro con ambulancia SVB para ser remitido al hospital.