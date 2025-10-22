Rescatan a un anciano con heridas leves tras sufrir una caída en el Benacantil de Alicante

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Operativa del Servicio Nocturno (UOSN) de la Policía Local de Alicante, en colaboración con los bomberos del Speis, ha rescatado a un hombre de 78 años con heridas leves tras sufrir una caída por un terraplén de la ladera del monte Benacantil próxima al aparcamiento de La Ereta.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando el varón permaneció más de cuatro horas inmóvil en la zona a consecuencia del golpe, la oscuridad y la pérdida temporal de su teléfono móvil. El accidentado, de origen nórdico, fue atendido por una ambulancia en el lugar del siniestro, según ha explicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Una decena de agentes de la Policía Local inició de madrugada la búsqueda de este hombre desde los diferentes accesos al Benacantil por las calles de Virgen del Socorro y Vázquez de Mella y los bomberos se desplegaron por la Serra Grossa.

Tras más de una hora de rastreo, una de las patrullas desplegadas localizó al accidentado con síntomas de agotamiento y deshidratación en un punto de difícil acceso en la ladera recayente a la avenida de Jaime II, junto al aparcamiento de La Ereta.

El varón se había caído por un terraplén de unos tres metros de altura y no podía incorporarse a consecuencia de golpe, aunque no sufrió heridas de consideración. Una vez localizado, fue trasladado hasta la carretera de acceso al Castillo de Santa Bárbara, donde fue atendido por los servicios sanitarios por los cortes y rozaduras que le causó la caída y. Posteriormente, los agentes lo trasladaron a su lugar de alojamiento.

La persona accidentada, de habla inglesa, permaneció durante cuatro horas en el lugar hasta que encontró su teléfono móvil y contactó a las 04.30 de la madrugada con el teléfono de emergencias 112, que, a su vez, avisó a la Policía Local. Siguiendo las indicaciones en inglés de este ciudadano nórdico sobre su ubicación, el rescate en el Benacantil se produjo a las 05.30 horas.