Rescatan con helicóptero a un senderista perdido en la Sierra de Mariola

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado con helicóptero a un hombre de 58 años que se había perdido este miércoles mientras hacía senderismo en la zona del Montcabrer, en la Sierra de Mariola, dentro del término municipal de Cocentaina.

El aviso se recibió sobre las 19.45 horas y la intervención finalizó a las 20.51, después de que el varón, agotado tras haberse extraviado de una ruta, decidiera llamar al teléfono de emergencias 112 para pedir ayuda, según ha informado el cuerpo de bomberos.

A partir de ese momento, se movilizó un equipo de rescate con el helicóptero y, aprovechando los últimos minutos de luz del día, fue posible localizarlo, descender hasta él y remontarlo con grúa. Posteriormente, fue evacuado al parque de Sant Vicent del Raspeig.