Rescatan a un hombre extraviado en una zona boscosa entre Canals y Xàtiva

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han rescatado a un hombre que se había extraviado en una zona boscosa entre las localidades valencianas de Canals y Xàtiva.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, sobre las 18.15 horas de este jueves se recibió un aviso y hasta la zona indicada se movilizaron bomberos de Xàtiva, el Grupo de Rescate en Altura GERA y el sargento de Alzira.

Los bomberos estuvieron peinando la sierra hasta que miembros de las fuerzas de seguridad lo han localizado.

El hombre se encontraba en una zona que no era de acceso complicado pero en la que no contaba con visibilidad suficiente por ser ya de noche y no disponer de iluminación. Los bomberos le ayudaron a descender a la sierra hasta zona segura.